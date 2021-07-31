19-летнего липчанина будут судить за ночные «покатушки», в которых погиб его 21-летний приятель

Смертельное ДТП произошло на Соколе в мае

Отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 19-летнего липчанина в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 6 мая 2021 года обвиняемый в ночное время управлял автомобилем «Фольксваген», с находившимися на крышке багажника автомобиля пассажирами. При движении автомобиля в районе одного из домов по улице Баумана он допустил падение 21-летнего пассажира, который получил множественные травмы. Липчанин передал пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи и, не дожидаясь приезда сотрудников полиции, оставил место ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия упавшему пассажиру были причинены травмы несовместимые с жизнью. Спустя несколько дней он скончался в медицинском учреждении. Установлено, что обвиняемый не имел права управления транспортными средствами.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения вопроса по существу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.



