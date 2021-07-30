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Липчанин жарил на детской площадке шашлыки, а потом напал с ножом и мотоком на возмущенного жильца
Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя города, обвиняемого в угрозе убийством.
Это безобразие надоело одному из жильцов дома и он сделал мужчинам замечание.
- В ответ на обоснованное замечание гражданина, обвиняемый начал высказывать в его адрес угрозы, представляясь бывшим работником уголовного розыска. Указанные действия вынудили гражданина сообщить о противоправных действиях на единой номер вызова экстренных служб «112». Спустя некоторое время семья вышла на улицу, чтобы проводить детей на занятия в спортивную секцию. Находящийся на детской площадке обвиняемый, взяв в правую руку нож, а в левую молоток, подошел к потерпевшему на расстояние вытянутой руки и, угрожая убийством, замахнулся ножом. Учитывая состояние алкогольного опьянения обвиняемого и его агрессивное состояние, потерпевший воспринял угрозу реально, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
На помощь мужчине поспешили трое соседей. Чуть позже приехали полицейские. Им дебошир предложил под ходить к нему по одному, а потом и вовсе продемонстрировал свой половой орган. За эти действия его уже оштрафовали.
А по факту угрозы убийством следователи СУ СК России по Липецкой области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 119 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
А
было дело
ну и что?