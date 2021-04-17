Происшествия

сегодня, 10:37

Хулигана с Липовской оштрафовали

20 2235
#хулиганство
2
Хулигана с Липовской оштрафовали

Он демонстрировал свой детородный орган и требовал у «пацанов» выходить на него по одному.

Напомним, вчера жильцы дома по улице Липовская, 1 в Липецке стали  зрителями двухчасового шоу. Прямо во дворе нашего дома на детской площадке двое мужчин устроили пикник с водкой, закуской и шашлыками. Они вели себя нагло, вызывающе. Так они терроризировали весь дом около часа. Один мужчина называл себя майором, демонстрировал свой детородный орган, требовал у «пацанов» выходить на него по одному. Но дебошир был гражданским.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, вчера вечером в отдел полиции №8 был доставлен 37-летний липчанин, на которого составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство.

Задержанный не является сотрудником органов внутренних дел. 

На дебошира с улицы Липовской наложен штраф.
20 2235
#хулиганство
2

Комментарии (20)

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стаканчиками не бросался

7 минут назад
не виновен
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Фауст

15 минут назад
Он знал волшебные слова и заклинания!
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Гость

16 минут назад
Липчанка,честь они рано теряют,в подростковом возрасте.Они совесть потеряли.
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сладкий

23 минуты назад
Вау!Как это заводит,и никакого наказания,только штраф.....
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Влад.

24 минуты назад
Как нежно наложен штраф, в США их мочат, а нас это быдло обнаглели от безнаказанности.
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Гость

25 минут назад
Ахахаха
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Липчанка

27 минут назад
Мужики совсем честь потеряли!
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молодой тупняк

32 минуты назад
Усе правильно, нежно, с уговорами и "волшебными" словами, а иначе родится жалоба, следом служебная проверка с последующим наказанием
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Колюха

32 минуты назад
Я требую продолжение банкета ! Плачу ещё 500 рублей !!)
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Сокол

37 минут назад
Черт, пьющий на детской площадке!
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