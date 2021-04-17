Происшествия
сегодня, 10:37
Хулигана с Липовской оштрафовали
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Он демонстрировал свой детородный орган и требовал у «пацанов» выходить на него по одному.
Напомним, вчера жильцы дома по улице Липовская, 1 в Липецке стали зрителями двухчасового шоу. Прямо во дворе нашего дома на детской площадке двое мужчин устроили пикник с водкой, закуской и шашлыками. Они вели себя нагло, вызывающе. Так они терроризировали весь дом около часа. Один мужчина называл себя майором, демонстрировал свой детородный орган, требовал у «пацанов» выходить на него по одному. Но дебошир был гражданским.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, вчера вечером в отдел полиции №8 был доставлен 37-летний липчанин, на которого составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство.
Задержанный не является сотрудником органов внутренних дел.
На дебошира с улицы Липовской наложен штраф.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, вчера вечером в отдел полиции №8 был доставлен 37-летний липчанин, на которого составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство.
Задержанный не является сотрудником органов внутренних дел.
На дебошира с улицы Липовской наложен штраф.
20 2235
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стаканчиками не бросался
Фауст
Гость
сладкий
Влад.
Гость
Липчанка
молодой тупняк
Колюха
Сокол