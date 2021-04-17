В Липецке десять полицейских усмиряли одного дебошира

Мужчина называл себя майором, демонстрировал свой детородный орган, требовал у «пацанов» выходить на него по одному.

Вчера жильцы дома по улице Липовская, 1 в Липецке стали зрителями двухчасового шоу с участием полицейских. Вот как об этом GOROD48 рассказал один из очевидцев события, приславшего видеозапись инцидента:- Прямо во дворе нашего дома на детской площадке двое мужчин устроила пикник с водкой, закуской и шашлыками. Они вели себя нагло, вызывающе. Так они терроризировали весь дом около часа. Все это время я и мои соседи звонили в полицию, просили прислать наряд, забрать дебоширов. У нас сложилось мнение, что они сами были полицейскими. Например, один из них, раздевшийся до пояса, называл себя «герр майор», требовал у приехавших сотрудников полиции выходить против него по одному, куражился над ними, требовал назваться самого старшего по званию. Потом этот человек даже снял штаны и демонстративно показал всем свой детородный орган со словами: «Его поучите!» Это шоу продолжалось с полчаса. Никто не пресек действия распоясавшегося человека. Полицейские его просто уговаривали успокоиться, и все. Наверное, в конце концов, тот сам устал и в сопровождении конвоя из десятка полицейских проследовал в один из патрульных автомобилей.Мы переслали присланное нам видео в пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области.- Сотрудники полиции выезжали по вызову о нарушении общественного порядка на улицу Липовскую и задержали дебоширов. В ходе проверки данных о личности задержанных выяснилось, что они не являются сотрудниками полиции, - ответили GOROD48 в ведомстве.