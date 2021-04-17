Происшествия

31 минуту назад

В Липецке десять полицейских усмиряли одного дебошира

4 1053

Мужчина называл себя майором, демонстрировал свой детородный орган, требовал у «пацанов» выходить на него по одному.

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Вчера жильцы дома по улице Липовская, 1 в Липецке стали зрителями двухчасового шоу с участием полицейских. Вот как об этом GOROD48 рассказал один из очевидцев события, приславшего видеозапись инцидента:

- Прямо во дворе нашего дома на детской площадке двое мужчин устроила пикник с водкой, закуской и шашлыками. Они вели себя нагло, вызывающе. Так они терроризировали весь дом около часа. Все это время я и мои соседи звонили в полицию, просили прислать наряд, забрать дебоширов. У нас сложилось мнение, что они сами были полицейскими. Например, один из них, раздевшийся до пояса, называл себя «герр майор», требовал у приехавших сотрудников полиции выходить против него по одному, куражился над ними, требовал назваться самого старшего по званию. Потом этот человек даже снял штаны и демонстративно показал всем свой детородный орган со словами: «Его поучите!» Это шоу продолжалось с полчаса. Никто не пресек действия распоясавшегося человека. Полицейские его просто уговаривали успокоиться, и все. Наверное, в конце концов, тот сам устал и в сопровождении конвоя из десятка полицейских проследовал в один из патрульных автомобилей.

майор.jpg

Мы переслали присланное нам видео в пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области.

- Сотрудники полиции выезжали по вызову о нарушении общественного порядка на улицу Липовскую и задержали дебоширов. В ходе проверки данных о личности задержанных выяснилось, что они не являются сотрудниками полиции, - ответили GOROD48 в ведомстве.
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Комментарии (4)

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Как гость
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Маня

7 минут назад
Это во дворе управления главного смотрителя города
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1

11 минут назад
стоят и ссут толпой, а вдруг и правда майор, типа ну его нафиг...это не молодежь на митингах гонять дубинками
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Урка

16 минут назад
Че меня не позвали, опять все пропустил
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Как гость

18 минут назад
Это был тот, с Петровского спуска
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