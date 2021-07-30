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Минздрав РФ предлагает повысить компенсацию за осложнения после прививки

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#коронавирус #прививка #компенсация

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко одобрил предложение увеличить размер компенсации за осложнения, вызванные вакцинацией.

Размер единовременного пособия гражданам, столкнувшимся с поствакцинальным осложнением, может быть увеличен. Сейчас эта выплата составляет 10 тысяч рублей, с 2000 года она не индексировалась и не пересматривалась, - передает РБК.

"Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия", — говорится в ответе министра здравоохранения Михаила Мурашко депутату Госдумы Федоту Тумусову.

На эту выплату могут претендовать россияне, ставшие инвалидами вследствие прививки.

Тумусов ранее направил Минздраву свое письмо, в котором предложил ввести страхование жизни и здоровья каждого прививающегося от COVID-19 на 10 млн руб. «Логика была простой, — пояснил он РБК. — Если прививка безопасна, то государство ничего не потеряет, а людей убедит, если прививка на самом деле может привести к плохому исходу, то деньги нужны, так как она становится фактически обязательной".

В ответе указано, что столкнувшиеся с осложнениями после прививки россияне могут претендовать на единовременные пособия, в том числе по нетрудоспособности. В случае смерти от прививки члены семьи погибшего получат 30 тысяч рублей, - напомнили в Минздраве.

Вопрос компенсации в случае осложнений от вакцинации полностью урегулирован с точки зрения закона, - говорится в документе.

Ранее Минздрав указывал среди побочных эффектов от прививки кратковременную головную боль, возможное развитие аллергических реакций. В памятке для жителей Москвы, которую выдают пациентам после вакцинации, говорится, что побочные эффекты может ощутить каждый десятый. Недомогание после вакцинации является нормальной индивидуальной реакцией организма и одним из признаков формирования иммунитета.
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#коронавирус #прививка #компенсация

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