сегодня, 16:24
Минздрав РФ предлагает повысить компенсацию за осложнения после прививки
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко одобрил предложение увеличить размер компенсации за осложнения, вызванные вакцинацией.
"Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия", — говорится в ответе министра здравоохранения Михаила Мурашко депутату Госдумы Федоту Тумусову.
На эту выплату могут претендовать россияне, ставшие инвалидами вследствие прививки.
Тумусов ранее направил Минздраву свое письмо, в котором предложил ввести страхование жизни и здоровья каждого прививающегося от COVID-19 на 10 млн руб. «Логика была простой, — пояснил он РБК. — Если прививка безопасна, то государство ничего не потеряет, а людей убедит, если прививка на самом деле может привести к плохому исходу, то деньги нужны, так как она становится фактически обязательной".
В ответе указано, что столкнувшиеся с осложнениями после прививки россияне могут претендовать на единовременные пособия, в том числе по нетрудоспособности. В случае смерти от прививки члены семьи погибшего получат 30 тысяч рублей, - напомнили в Минздраве.
Вопрос компенсации в случае осложнений от вакцинации полностью урегулирован с точки зрения закона, - говорится в документе.
Ранее Минздрав указывал среди побочных эффектов от прививки кратковременную головную боль, возможное развитие аллергических реакций. В памятке для жителей Москвы, которую выдают пациентам после вакцинации, говорится, что побочные эффекты может ощутить каждый десятый. Недомогание после вакцинации является нормальной индивидуальной реакцией организма и одним из признаков формирования иммунитета.