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ФСБ предотвратила теракт на День города в Тюмени
ФСБ России пресекла деятельность ячейки сторонников запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГ) в Тюмени.
В ночь с 28 на 29 июля при задержании главаря и его сообщника, пытавшихся извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине г. Тюмени тайника, последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и были нейтрализованы, - говорится на сайте ФСБ.
Убитые были гражданами Таджикистана. Террористов поймали в лесу у Кулаково, это примерно в 20 километрах от города. Террористы прятали боеприпасы в лесу под Тюменью. Теракт, который готовили приверженцы запрещенной в стране организации ИГИЛ, планировался в День города Тюмени. Об этом редакции портала 72.ru сообщили сразу несколько источников.
По данным ФСБ, нападение на объектах массового пребывания людей должно было состоятся по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации.
В результате осмотра места происшествия и проведенных обысков по адресам проживания бандитов обнаружено и изъято: готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозная литература.
Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в рамках возбужденных уголовных дел по ст.ст.30, 205, 222, 317.
Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.