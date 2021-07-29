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21 минуту назад

ФСБ предотвратила теракт на День города в Тюмени

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#ФСБ #теракт #ИГ

ФСБ России пресекла деятельность ячейки сторонников запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГ) в Тюмени.

ФСБ пресекла деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации (далее МТО) "Исламское государство" , в состав которой входили граждане одной из республик центрально-азиатского региона, планировавшие, по указанию зарубежных эмиссаров МТО, совершение диверсионно-террористических актов на объектах массового пребывания людей.

В ночь с 28 на 29 июля при задержании главаря и его сообщника, пытавшихся извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине г. Тюмени тайника, последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и были нейтрализованы, - говорится на сайте ФСБ.

Убитые были гражданами Таджикистана. Террористов поймали в лесу у Кулаково, это примерно в 20 километрах от города. Террористы прятали боеприпасы в лесу под Тюменью. Теракт, который готовили приверженцы запрещенной в стране организации ИГИЛ, планировался в День города Тюмени. Об этом редакции портала 72.ru сообщили сразу несколько источников.

По данным ФСБ, нападение на объектах массового пребывания людей должно было состоятся по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации.

В результате осмотра места происшествия и проведенных обысков по адресам проживания бандитов обнаружено и изъято: готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозная литература.

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в рамках возбужденных уголовных дел по ст.ст.30, 205, 222, 317.

Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.
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#ФСБ #теракт #ИГ

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