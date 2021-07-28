Общество

12 минут назад

На части улицы 3 Сентября временно ограничивается движение

51
#дорожное движение
На части улицы 3 Сентября временно ограничивается движение
29 июля ориентировочно с 09:00 движение по улице 3 Сентября от перекрёстка с улицей Ильича до остановки «Улица 3 Сентября» будет ограничено. Объехать организован по улице Волгоградской.
 
Как сообщает администрация Липецка, движение ограничивается из-за ремонтно-восстановительных работ на теплотрассе, пролегающей под проезжей частью. Ожидается, что они закончатся к 1 сентября. 
51
#дорожное движение

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