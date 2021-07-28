«Форсаж» по-липецки: лихачу выписали штрафов на 15`000 рублей

Молодой водитель за одну ночь совершил пять серьезных нарушений правил дорожного движения.

Сотрудники ОГИБДД по Данковскому району проверили сообщение жителей Льва Толстого о водителе, который устроил покатушки на главной площади поселка ночью 26 июля.



- 25-летний водитель пока привлечен к ответственности за пять нарушений правил дорожного движения, в том числе: езду без номеров, езду по обочине, неправильную перевозку пассажиров, нарушение правил обгона и разъезда, нарушение правил остановки и стоянки, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.



Лихачу выписали штрафов на 15 000 рублей. Водитель проходил медицинское освидетельствование, пока его результаты не известны.

