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Президент США обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы-2022

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#Байден #выборы #Путин #США #Россия

Президент США Джо Байден заявил, что Россия уже делает попытки вмешательства в ход промежуточных выборов 2022 года в США.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что Россия вмешивается в промежуточные американские выборы в конгресс, которые должны пройти в 2022 году.

По его словам, дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой. Кроме этого американский лидер сообщил об "угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России".

Глава американского государства сослался на некие данные разведки, согласно которым Москва уже якобы распространяет ложные сведения и пытается повлиять на процесс грядущего голосования. При этом доказательств этих обвинений он не привел.

США неоднократно заявляли о причастности России к вмешательству в выборы и кибератакам. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин в интервью NBC в середине июня, американцы ни разу "не потрудились представить какие-либо свидетельства или доказательства", - передает РИА Новости.

Ранее британское издание The Guardian со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении в результате утечки документы сообщило, что высшее российское руководство якобы санкционировало секретную шпионскую операцию, целью которой была поддержка Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Так, российскому лидеру Владимиру Путину был представлен доклад, в котором заявлялось, что победа Трампа на президентских выборах может принести Москве пользу, - пишет Lenta.ru.
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#Байден #выборы #Путин #США #Россия

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