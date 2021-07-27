Погода в Липецке

41 минуту назад

В Липецке ожидается гроза

2 837
#гроза #ветер
В Липецке ожидается гроза
В ближайший 1-3 часа и с сохранением в течение дня в Липецке ожидается гроза, при грозе порывы до 17 м/с. Об этом предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС.                                                 
2 837
#гроза #ветер

Комментарии (2)

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26 минут назад
Брехня.
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100%

34 минуты назад
Если сообщили, то точно не будет.
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