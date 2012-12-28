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Общество
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сегодня, 15:26
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Первые модульные домики для водителей липецких автобусов поставят только в конце ноября
В воронежской компании «ТитанЪ» ссылаются на предновогодний ажиотаж, связанный с желанием строителей закрыть сделки к концу года.
Этот вопрос мы задали директору ООО «ТитанЪ» Василию Воронкову.
По его словам, заказчик поставил изначально очень сжатые сроки исполнения заключенного в начале сентября контракта — 60 календарных дней. А кровельные материалы, стеновые сэндвич-панели, двери подрядчик получает от своих контрагентов. Компания «ТитанЪ» критически зависит от этих поставок, так как на своей базе лишь собирает домики отдыха из этих материалов на смонтированный металлический каркас.
— Вы же понимаете, что сейчас глубокая осень и что все строительные организации спешат выполнить свои обязательства к концу года? — сказал Василий Воронков.
По словам Воронкова, три домика из пяти уже в процессе монтажа. В Липецк готовые модульные конструкции привезут в последних числах ноября, а позже, в декабре, поставят еще два домика.
— Они будут полностью готовы к эксплуатации. Заказчик должен предоставить нам бетонные основания, на которые мы закрепим свои модули, и дать нам точку подключения электричества. И все, — сказал директор ООО «ТитанЪ».
Техническим заданием предусмотрено, что домик, сделанный из двух металлических блок-контейнеров, должен быть изготовлен из сэндвич-панелей с утеплителем, изнутри обшитых панелями ЛДСП. Его общий размер — до трех метров высотой, до пяти метров — шириной и до шести метров — длиной. Одно помещение будет комнатой отдыха с четырьмя офисными окнами, рольставнями, местом разогрева и приема пищи, второе — санузлом с одним окном. Подключение к канализации не предусмотрено: модуль будет оснащен двумя двухкубовыми баками — для чистой воды и для канализации. В каждую из комнат будет отдельный вход с замком. Такие домики появятся на конечных остановках популярных маршрутов общественного транспорта.
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