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сегодня, 15:26
4

Первые модульные домики для водителей липецких автобусов поставят только в конце ноября

В воронежской компании «ТитанЪ» ссылаются на предновогодний ажиотаж, связанный с желанием строителей закрыть сделки к концу года.

Департамент транспорта липецкой мэрии пока не получил ни одного из пяти заказанных в Воронеже домиков для отдыха водителей. То есть по срокам контракт на 11 205 000 рублей по факту сорван. По какой причине?

Этот вопрос мы задали директору ООО «ТитанЪ» Василию Воронкову.

По его словам, заказчик поставил изначально очень сжатые сроки исполнения заключенного в начале сентября контракта — 60 календарных дней. А кровельные материалы, стеновые сэндвич-панели, двери подрядчик получает от своих контрагентов. Компания «ТитанЪ» критически зависит от этих поставок, так как на своей базе лишь собирает домики отдыха из этих материалов на смонтированный металлический каркас.

— Вы же понимаете, что сейчас глубокая осень и что все строительные организации спешат выполнить свои обязательства к концу года? — сказал Василий Воронков.

По словам Воронкова, три домика из пяти уже в процессе монтажа. В Липецк готовые модульные конструкции привезут в последних числах ноября, а позже, в декабре, поставят еще два домика.

— Они будут полностью готовы к эксплуатации. Заказчик должен предоставить нам бетонные основания, на которые мы закрепим свои модули, и дать нам точку подключения электричества. И все, — сказал директор ООО «ТитанЪ».

Техническим заданием предусмотрено, что домик, сделанный из двух металлических блок-контейнеров, должен быть изготовлен из сэндвич-панелей с утеплителем, изнутри обшитых панелями ЛДСП. Его общий размер — до трех метров высотой, до пяти метров — шириной и до шести метров — длиной. Одно помещение будет комнатой отдыха с четырьмя офисными окнами, рольставнями, местом разогрева и приема пищи, второе — санузлом с одним окном. Подключение к канализации не предусмотрено: модуль будет оснащен двумя двухкубовыми баками — для чистой воды и для канализации. В каждую из комнат будет отдельный вход с замком. Такие домики появятся на конечных остановках популярных маршрутов общественного транспорта.
транспорт
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Комментарии (4)

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Как гость
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Подарок
16 минут назад
Еще бы компентентных руководителей дептранса подвезли бы.
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Нда
38 минут назад
Я уже забодался кататься на новых трамваях которые привезли зачемто и все рельсы вытащили. Теперь а этих домиках испражняться жители будут ходить! Молодцы! Так держать!
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Захар
сегодня, 15:49
Если эти домики поставят то вообще автобус не дождёшься будеш часами стоять на остановке пока водители будут отдыхать в этих домиках
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Будут
сегодня, 16:09
На деньги играть.
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