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сегодня, 09:20
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В угнанном «ВАЗе» закончился бензин

Уехать далеко не удалось.

В Липецке передано в суд уголовное дело 26-летнего жителя города, обвиняемого в угоне автомобиля.

«В октябре прошлого года обвиняемый увидел стоящий у одного из домов по улице Юбилейной автомобиль «ВАЗ». Он повредил замок зажигания, завёл машину и поехал. Когда в автомобиле закончился бензин, угонщик его бросил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Угонщик оставил в машине следов рук и обуви, и его быстро отыскали полицейские. Машина передана владельцу, а неудачливому угонщику теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
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угон
автомобиль
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Комментарии (1)

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Как гость
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Сначала новые
Влад.
36 минут назад
Самое эффективное противоугонное устройство пустой бак. На заправках камеры, поэтому по утрам там очереди.
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