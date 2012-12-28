В угнанном «ВАЗе» закончился бензин

Уехать далеко не удалось.

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В Липецке передано в суд уголовное дело 26-летнего жителя города, обвиняемого в угоне автомобиля.«В октябре прошлого года обвиняемый увидел стоящий у одного из домов по улице Юбилейной автомобиль «ВАЗ». Он повредил замок зажигания, завёл машину и поехал. Когда в автомобиле закончился бензин, угонщик его бросил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Угонщик оставил в машине следов рук и обуви, и его быстро отыскали полицейские. Машина передана владельцу, а неудачливому угонщику теперь грозит до пяти лет лишения свободы.