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сегодня, 15:04
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За гибель 47-летнего отца пятерых детей семья получила компенсацию в 600 тысяч рублей

Вальщика леса насмерть придавило деревом во время санитарной рубки.

Несовершеннолетние дети погибшего на производстве вальщика леса получили от работодателя отца — «Чаплыгинского лесхоза» компенсацию морального вреда в 600 тысяч рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, несчастный случай с пильщиком и по совместительству вальщиком леса произошёл 31 января прошлого года в 200-х метрах от села Буховое Чаплыгинского района. В Калининском лесничестве сотрудник «Чаплыгинского лесхоза» занимался выборочной санитарной рубкой и на него упало дерево.

Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть рабочего: он умер от множественных травм.

У погибшего остались жена и пятеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, а самый младший — инвалид детства.

«Семья столкнулись с большим количеством жизненных трудностей в связи с потерей кормильца. Прокурор Чаплыгинского района направил в интересах вдовы и ее детей исковое заявление о взыскании с ГАУ «Чаплыгинский лесхоз» компенсации морального вреда, и этот иск был удовлетворен», — отмечают в прокуратуре.
несчастный случай
техника безопасности
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
да уж
10 минут назад
"Где начинается лес,там заканчивается закон." Ну и выплата....
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Интересно
13 минут назад
Чиновники свои жизни так же оценивают?
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А.
44 минуты назад
600 тыс на одного ребенка норм на 5х очень мало.. Подумайте о бедных детях!!!
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гость
сегодня, 16:58
Такие копейки за потерю кормильца многодетной семье. С такими решениями демография не поднимается
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Лиза
сегодня, 16:42
Такая маленькая сумма. Печально...
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Сергей
сегодня, 16:10
Разве это деньги? Даже на милостыню не тянет. Прожить одной невозможно. А куда с детьми деваться? Разве это справедливо? Кто детей кормить, одевать будет?
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Буквоед
53 минуты назад
Пенсия по потере кормильца для каждого,пособия многодетным,льготы-проживут,не они первые,не они последние!
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Алекс
сегодня, 16:37
Да в селе на эти деньги можно пожить, уже кое что, а то ведь без отца совсем им хреново приходилось. Думаю 600 тыс. отец мог заработать за 2 года, там глядишь через 2 года старшие дети начнут зарабатывать.
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Нонка
сегодня, 16:01
Милый ,добрый вальщик леса он ушёл на работу и все.....
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Город 48
сегодня, 15:58
Нет слов.... 5 детей и всего 600 тыс. Ничего святого нет в людях. На каждого ребенка надо не менее 5 млн руб
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Гость
сегодня, 15:44
Пятеро детей, несовершеннолетние, один инвалид и 600 000 руб. И это устроило прокурора? Где социальная справедливость, люди!!!
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MysterY
сегодня, 15:43
И это - КОМПЕНСАЦИЯ ...???
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