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Происшествия
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сегодня, 15:04
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За гибель 47-летнего отца пятерых детей семья получила компенсацию в 600 тысяч рублей
Вальщика леса насмерть придавило деревом во время санитарной рубки.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, несчастный случай с пильщиком и по совместительству вальщиком леса произошёл 31 января прошлого года в 200-х метрах от села Буховое Чаплыгинского района. В Калининском лесничестве сотрудник «Чаплыгинского лесхоза» занимался выборочной санитарной рубкой и на него упало дерево.
Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть рабочего: он умер от множественных травм.
У погибшего остались жена и пятеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, а самый младший — инвалид детства.
«Семья столкнулись с большим количеством жизненных трудностей в связи с потерей кормильца. Прокурор Чаплыгинского района направил в интересах вдовы и ее детей исковое заявление о взыскании с ГАУ «Чаплыгинский лесхоз» компенсации морального вреда, и этот иск был удовлетворен», — отмечают в прокуратуре.
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