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Аварийные комиссары незаконно использовали изображение двуглавого орла: позицию УФАС поддержал кассационный суд
Общество
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57 минут назад
Аварийные комиссары незаконно использовали изображение двуглавого орла: позицию УФАС поддержал кассационный суд
Но компания отделалась устным замечанием.
Напомним, ранее Липецкое УФАС России обратило внимание на то, что «Единая служба автосервисов» использует в рекламе коммерческой организации «Росаварком» изображение двуглавого орла, схожего с эмблемой органов внутренних дел России, и приставку «Рос-». Организация обжаловала постановление, однако сначала апелляционный, а теперь и кассационный суд поддержал выводы антимонопольного управления.
«Компания незаконно использовала в рекламе изображение двуглавого орла, стилизованное под эмблему органа государственной власти. Аналогичный запрет действует и в отношении приставки «Рос-», правила использования которой определяются постановлением правительства России. Точку в споре поставил Арбитражный суд Центрального округа. Он подтвердил законность и обоснованность позиции ведомства, а также факт нарушения закона о рекламе», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.
Но компании удалось избежать штрафа: суд признал нарушение малозначительным и ограничился устным замечанием нарушителю.
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