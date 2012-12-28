Становлянец погиб на СВО

Александр Плоцких погиб еще 9 октября.

Администрация Становлянского округа сообщила о гибели жителя села Красная Пальна на СВО.«Александр Плоцких из села Красная Пальна погиб 9 октября этого года при выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции. Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат, становлянцы выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего. Дата похорон будет сообщена на странице газеты «Звезда», — сообщили в администрации округа.