Две машины горели на улице Московской

Одна получила серьезные повреждения.



Ночью 20 ноября у дома № 7 на улице Московской в Липецке горели два автомобиля — «Хендай Элантра» и «Лада Калина».Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, у «Хендая» повреждены сгораемые узлы и агрегаты моторного отсека, передняя часть салона, переднее левое колесо, у «Калины» повреждена задняя часть багажника.