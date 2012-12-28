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Происшествия
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сегодня, 09:40
Две машины горели на улице Московской
Одна получила серьезные повреждения.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, у «Хендая» повреждены сгораемые узлы и агрегаты моторного отсека, передняя часть салона, переднее левое колесо, у «Калины» повреждена задняя часть багажника.
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