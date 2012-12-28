Департамент транспорта проверяет сообщение о зажатом дверями автобуса трехлетнем ребенке
Слесарь упал с лестницы и умер в больнице: завершено расследование несчастного случая в ООО «Липецкптица»
Сегодня в Липецке: что такое «тихое увольнение» и где в городе предлагают самую высокую зарплату
Сегодня в Липецке: что такое «тихое увольнение» и где в городе предлагают самую высокую зарплату
Усманец перевёл предпринимателю из Новосибирской области 1,3 миллиона рублей за минивэн, но машину ему так и не пригнали
Аварийные комиссары незаконно использовали изображение двуглавого орла: позицию УФАС поддержал кассационный суд
Общество
247
сегодня, 10:26
1
Усманец перевёл предпринимателю из Новосибирской области 1,3 миллиона рублей за минивэн, но машину ему так и не пригнали
Мужчина покупал автомобиль, но машину так и не получил. Задаток он вернул через суд.
Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, усманца свел с продавцом машины — индивидуальным предпринимателем из Новосибирской области их общий знакомый. Покупатель и продавец лично не встречались — они общались только по телефону. А когда усманец переводил новосибирцу деньги, он указал, что это средства за покупку автомобиля.
Суд удовлетворил требования покупателя, взыскав в его пользу 1 миллион 406 тысяч рублей: помимо стоимости машины в 1,3 миллиона рублей, в сумму вошли банковская комиссия, неустойка и компенсация морального вреда.
0
1
0
0
0
Комментарии (1)