Усманец перевёл предпринимателю из Новосибирской области 1,3 миллиона рублей за минивэн, но машину ему так и не пригнали

Мужчина покупал автомобиль, но машину так и не получил. Задаток он вернул через суд.

Усманский районный суд рассмотрел гражданское дело о защите прав потребителей: ещё в июле прошлого года покупатель заплатил за минивэн «Хонда» 1,3 миллиона рублей, но машину ему так и не пригнали. Хотя должны были сделать это в срок до 1 августа 2023 года.Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, усманца свел с продавцом машины — индивидуальным предпринимателем из Новосибирской области их общий знакомый. Покупатель и продавец лично не встречались — они общались только по телефону. А когда усманец переводил новосибирцу деньги, он указал, что это средства за покупку автомобиля.Суд удовлетворил требования покупателя, взыскав в его пользу 1 миллион 406 тысяч рублей: помимо стоимости машины в 1,3 миллиона рублей, в сумму вошли банковская комиссия, неустойка и компенсация морального вреда.