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Липецкая вечЁрка: пропавшая девушка, зарплаты высокооплачиваемых бюджетников и фекальный ручей
Сегодня, 26 июля, в Липецке ищут 22-летнюю Марию Трунову, GOROD48 подсчитал зарплаты директоров школ и руководителей муниципальных предприятий, и в Сети опубликовали видео слива нечистот в реку Воронеж.
Когда говорят — бюджетник, обычно подразумевают, что это малозарабатывающий человек. Но это оказывается не так. GOROD48 подсчитал зарплаты директоров школ и муниципальных предприятий (они обязаны подавать декларации о доходах).
Среди директоров школ в лидерах оказалась директор мало кому известной средней школы с очной, очно-заочной и заочной формами обучения №1 на улице Ковалева Елена Бирюкова. В месяц она получает 110 тысяч рублей.
Среди руководителей муниципальных учреждений лидер — директор зоопарка Александр Осипов. Он, кстати, на своем посту почти четверть века. И вверенный ему зоопарк пользуется популярностью у горожан.
Правда, рядовые сотрудники размером своих зарплат похвалиться не могут. Одно слово — бюджетники.
— Вот и ответ Росстата, у кого выросла заработная плата, — написал комментатор.
— Я не против высоких зарплат у директоров школ и учителей. Я против поборов в школах, сборов на ремонт классов, на охрану и подарочки, — возмутился Антон.
— А какая оплата у работников предприятий кроме начальника и главбуха? Объемы работ выполняют работники и какие они получают доходы. Вот на чьих плечах держится большая часть работ? — поинтересовалась Гостья.
В реку Воронеж слили фекалии. Не специально. Так получилось. Липчанин выложил видео в Сеть, возмутившись ситуацией. При этом сообщив, что ему посоветовал так сделать диспетчер, которому он позвонил, чтобы устранили протечку.
Как выяснилось позже, на одном из насосов канализационной насосной станции «Санитарная» лопнула крышка обратного клапана. Из-за этого затопило машзал, сточные воды вышли на поверхность. Течь устранили. Однако экологи и прокуроры все равно начали проверку, а сотрудники специальной лаборатории взяли пробы воды в загрязненном участке.