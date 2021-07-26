Общество
сегодня, 15:49
Экологи взяли пробы воды в реке, после слива канализационных стоков
В отношении лица, допустившего сброс сточных вод, будут приняты исчерпывающие меры реагирования.
Экологи совместно с прокурорами начали проверку после того, как было опубликовано видео, на котором канализационные стоки на улице Пляжная стекают в реку Воронеж.
— Специализированной лабораторией отобраны пробы воды из реки Воронеж. По результатам исследований будут сделаны выводы о соответствии воды установленным нормативам качества. В настоящее время устанавливается принадлежность канализационных сетей. В отношении лица, допустившего сброс сточных вод, будут приняты исчерпывающие меры реагирования, — сообщили в пресс-службе управления экологии Липецкой области.
— Специализированной лабораторией отобраны пробы воды из реки Воронеж. По результатам исследований будут сделаны выводы о соответствии воды установленным нормативам качества. В настоящее время устанавливается принадлежность канализационных сетей. В отношении лица, допустившего сброс сточных вод, будут приняты исчерпывающие меры реагирования, — сообщили в пресс-службе управления экологии Липецкой области.
Комментарии (12)
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Елена
горпляжнадзор
Эт,шож теперь,
горлляжнадзору
Нервный
горпляжнадзор
н-дя
Турист.
?
Аналитику