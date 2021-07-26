Общество

сегодня, 15:49

Экологи взяли пробы воды в реке, после слива канализационных стоков

12 1438
#река #фекалии #экология
Экологи взяли пробы воды в реке, после слива канализационных стоков

В отношении лица, допустившего сброс сточных вод, будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Экологи совместно с прокурорами начали проверку после того, как было опубликовано видео, на котором канализационные стоки на улице Пляжная стекают в реку Воронеж.

 — Специализированной лабораторией отобраны пробы воды из реки Воронеж. По результатам исследований будут сделаны выводы о соответствии воды установленным нормативам качества. В настоящее время устанавливается принадлежность канализационных сетей. В отношении лица, допустившего сброс сточных вод, будут приняты исчерпывающие меры реагирования, — сообщили в пресс-службе управления экологии Липецкой области.
12 1438
#река #фекалии #экология

Комментарии (12)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Елена

6 минут назад
А КТО ПРОВЕРИТ ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ЛГЭК????????????
ответить

горпляжнадзор

7 минут назад
горлляжнадзору, и при чем 2гис? тогда уж посмотри на яндекскарты, это уже не территория пляжа, да и стоящие у воды автомобили о том же намекают! :)
ответить

Эт,шож теперь,

9 минут назад
к Валере,шоб сдать металл,не пройти,не проехать?
ответить

горлляжнадзору

14 минут назад
горпляжнадзор, Посмотри 2 гис это край пляжа Новолипецкого.
ответить

Нервный

17 минут назад
Экологам, НЛМК уже 10 лет ни одной какули в реку не сбросил. Полностью оборотный цикл.
ответить

горпляжнадзор

19 минут назад
Так ведь Уваркина запретила купаться вне разрешенных пляжей?! чего они туда припёрлись? Надо и купальщиков этих оштрафовать!
ответить

н-дя

26 минут назад
Если собственник сетей окажется единоросс,то скорее всего дадут ему премию,за быстрое реагирование на ситуацию.
ответить

Турист.

сегодня, 16:07
Чвы подверглись? Всё а в норме. Помнится на теплоходе спускался по Волге до Астрахани. Как пройдёт теплоход такие оковалки плавали и не чего все живы и здоровы, мало того воду пили прям из реки.
ответить

?

сегодня, 15:58
Ну и сколько в пробе калла?
ответить

Аналитику

сегодня, 15:57
аналитик, согласен! Даже напишут пить можно прям там!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Ручей из фекалий тек в реку Воронеж
#река #фекалии
17
Ручей из фекалий тек в реку Воронеж

сегодня, 14:18

Общество
Кому в Липецке жить хорошо: рейтинг зарплат директоров-«бюджетников»
#доходы
52
Кому в Липецке жить хорошо: рейтинг зарплат директоров-«бюджетников»

сегодня, 13:18

Общество
Все жители липецкого села вакцинировались от COVID-19
#вакцинация #коронавирус
30
Все жители липецкого села вакцинировались от COVID-19

сегодня, 12:03

Общество
«Дорогая Елена Сергеевна»: мэрия отчиталась о заработках директоров липецких школ
#доходы
91
«Дорогая Елена Сергеевна»: мэрия отчиталась о заработках директоров липецких школ

сегодня, 11:43

Общество
Елецкое предприятие закрыли из-за заболевших рабочих и COVID-нарушений
#коронавирус
13
Елецкое предприятие закрыли из-за заболевших рабочих и COVID-нарушений

сегодня, 11:31

Общество
Мэрия Липецка пытается продать квасильный цех
#приватизация #торги #недвижимость
8
Мэрия Липецка пытается продать квасильный цех

сегодня, 10:57

Общество