Ручей из фекалий тек в реку Воронеж

В Сети распространятся видео, на котором стоки из колодца попадают в реку.

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На улице Пляжной,13 — неприятный запах, прямо в реку стекает ручей из фекалий. Липчанин, который снял ручей на видео, еще и эмоционально прокомментировал происходящее.



— Живое … из колодца, течет прямо в реку Воронеж! Я называю все русскими именами. Течет живое …! Вонь, не передать! — комментирует невольный видеооператор.



Мужчина приехал за сыновьями, которые купались в реке и увидел, с чем там смешивается вода. Особенно гражданина разозлило то, что в диспетчерской ЛГЭК, по его словам, вместо помощи, ему посоветовали выложить видео в Ютуб.



В пресс-службе ЛГЭК заявили, что утечка уже ликвидирована, она случилась накануне. И совет, выложить в Ютуб видео, в ЛГЭКе (все разговоры записываются) не обнаружили.



— 25 июля после 19:00 в диспетчерскую службу АО «ЛГЭК» по номеру 175 поступили три заявки об утечке на улице Пляжной. Обследование показало, что на одном из насосов канализационной насосной станции «Санитарная» лопнула крышка обратного клапана, затопило машзал, сточные воды вышли на поверхность. Бригада оперативно провела откачку вод с последующей заменой насоса. Неполадки устранили ночью в 0:15. Территорию, на которой оказались стоки, продезинфицируют. Звонки, поступающие в диспетчерскую службу, записываются. Записи разговоров показали, что беседа с заявителями велась корректно, по существу, — пояснили в пресс-службе компании.



