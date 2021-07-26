Общество

сегодня, 14:18

Ручей из фекалий тек в реку Воронеж

12 3497
#река #фекалии
3

В Сети распространятся видео, на котором стоки из колодца попадают в реку.

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На улице Пляжной,13 — неприятный запах, прямо в реку стекает ручей из фекалий. Липчанин, который снял ручей на видео, еще и эмоционально прокомментировал происходящее.

 — Живое … из колодца, течет прямо в реку Воронеж! Я называю все русскими именами. Течет живое …! Вонь, не передать! — комментирует невольный видеооператор.

Мужчина приехал за сыновьями, которые купались в реке и увидел, с чем там смешивается вода. Особенно гражданина разозлило то, что в диспетчерской ЛГЭК, по его словам, вместо помощи, ему посоветовали выложить видео в Ютуб.

В пресс-службе ЛГЭК заявили, что утечка уже ликвидирована, она случилась накануне. И совет, выложить в Ютуб видео, в ЛГЭКе (все разговоры записываются) не обнаружили.

 — 25 июля после 19:00  в диспетчерскую службу  АО «ЛГЭК» по номеру 175 поступили три заявки об утечке на улице Пляжной. Обследование показало, что на одном из насосов канализационной насосной станции «Санитарная» лопнула крышка обратного клапана, затопило машзал, сточные воды вышли на поверхность. Бригада оперативно провела откачку вод с последующей заменой насоса. Неполадки  устранили ночью в 0:15. Территорию, на которой оказались стоки, продезинфицируют. Звонки, поступающие в диспетчерскую службу, записываются. Записи разговоров показали, что беседа с заявителями велась корректно, по существу, — пояснили в пресс-службе компании.
 
 
12 3497
#река #фекалии
3

Комментарии (12)

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Бим

8 минут назад
А что сделали, чтоб это больше не повторилось?
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Юлия

12 минут назад
Такие стоки текут не впервые, за этот год ул Пляжную и Санитарную раза 3 топило, даже после обращений ни сразу бригады приезжали.... И эти стоки у некоторых людей вытекали из унитаза... Ни о какой речи про дезинфекции ручьев и не шло!!!!
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М2

28 минут назад
Ничего, экологи прочистят реку, они же технику купили - фекалии текут а они чистят…все по закону
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Доброе

30 минут назад
Не так. Ручей Воронеж течёт в фекалии
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Парфюмер

31 минуту назад
А запах действительно приятный! Пахнет французскими духами "Шанель 48"
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Animal planet.

35 минут назад
Вы ещё про изпрожнение бездомных животных напишите.
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М

40 минут назад
Липецк - самый чистый город в мире!!! И впереди планеты всей!!!
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Женя

43 минуты назад
Надо теперь мужику штраф выписать,за купание в не зоне пляжа
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зю

44 минуты назад
А то, что машины запаркованы чють ли не в воде никого не напрягает?
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Ору с новостей

53 минуты назад
Как будто жители Липецка не знают где и с чем они плавают! Фикалии плавали всегда в этих болотах под названием пляжи Липецка! Я порой смотрю на этих людей толпами кто там плавает и ужасаюсь! За 40 лет всего один раз плавал на силикатных озёрах лет 20 назад когда учился! Купайтесь дурачьё!!!
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