40 минут назад
В Липецкой области снова становится жарче
В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем будет от +27 до +29 градусов.
День 26 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 8 градусов тепла.