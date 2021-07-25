Погода в Липецке

40 минут назад

В Липецкой области снова становится жарче

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#переменная облачность #без осадков
В Липецкой области снова становится жарче

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +10 до +15 градусов, днем будет от +25 до +30 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем будет от +27 до +29 градусов.

День 26 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 8 градусов тепла. 
251
#переменная облачность #без осадков

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