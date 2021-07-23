Общество

50 минут назад

Липчанам дискомфортно в автобусах из-за пандемии

8 708
#транспорт
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Простой производства сказался на сроках поставки комплектующих для кондиционеров.

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Ежедневно в МУП «Липецкий пассажирский транспорт» поверяют исправность систем кондиционирования как минимум в четырёх автобусах. На диагностику одного транспортного средства уходит примерно 2,5 часа. Специальный аппарат проверяет объём фреона, а также сигнализирует о поломке той или иной части механизма. Автобусы с неисправными системами на линию не выходят.

- Сейчас на предприятии 115 автобусов, оборудованных кондиционерами. 96 из них - с исправными системами кондиционирования. Остальные 19 автобусов пока не выходят на линию, - рассказал главный инженер МУП «Липецкий пассажирский транспорт» Павел Морозов.

Многие поспешили бы обвинить транспортников в непредусмотрительности, но их вины в том, что липчанам душно и жарко в автобусах нет. Главный инженер назвал основную причину - пандемия.

- В 19 автобусах кондиционеры не работают из-за отсутствия запасных частей. Мы поставили дефектную ведомость, подготовили документацию. Проводим закупки. Держать на предприятии запас расходных материалов не удалось из-за пандемии, заводы из просто не выпускали, - отметил Павел Морозов.

Главный инженер получает жалобы на дискомфорт в транспорте ежедневно. Их учитывают. К середине августа на предприятии планируют отремонтировать кондиционеры во всех автобусах.
8 708
#транспорт
1

Комментарии (8)

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Добрый

6 минут назад
Смешно. Автобусы на линии с поломками ездят. Где механики, где Гибдд, где транспортники, и т. д.? Не работают?
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глас

8 минут назад
Хотя бы к сентябрю отремонтируйте кондиционеры !
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Пассажир

17 минут назад
Половина автобусов без кондиционера ездят! Понакупили новых, теперь на солярке экономите!
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Гостььь

22 минуты назад
маршрутка 303, уж пешком намного полезней и приятней чем толпиться в автобусах
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Ха ха напугал

25 минут назад
маршрутка 303, уж пешком намного полезней и приятней чем на ваших поганых автобусах
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Ты

31 минуту назад
маршрутка 303, че такой злой? Сново денег не хватает? Так надо вам опять цену на проезд поднимать! А то эти пассажиры охамели совсем,требуют комфорта!
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Липчане

35 минут назад
Нам дискомфортно в древних немецких автобусах,где нет ни кондиционеров ,ни нормальных форточек.Но это ведь частные перевозчики,которые везут основную массу людей.Ну а городскому транспорту просто нужно увеличить число рейсов.12-ый автобус не дождешься,состаришься.Приходится лезть в частный 352-ой,вот там и ад в жару.Кондиционеры там вообще имеются как таковые?
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маршрутка 303

40 минут назад
Кому не нравится?! Ходите тогда пешком!!
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