Общество
50 минут назад
Липчанам дискомфортно в автобусах из-за пандемии
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Простой производства сказался на сроках поставки комплектующих для кондиционеров.
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Ежедневно в МУП «Липецкий пассажирский транспорт» поверяют исправность систем кондиционирования как минимум в четырёх автобусах. На диагностику одного транспортного средства уходит примерно 2,5 часа. Специальный аппарат проверяет объём фреона, а также сигнализирует о поломке той или иной части механизма. Автобусы с неисправными системами на линию не выходят.
- Сейчас на предприятии 115 автобусов, оборудованных кондиционерами. 96 из них - с исправными системами кондиционирования. Остальные 19 автобусов пока не выходят на линию, - рассказал главный инженер МУП «Липецкий пассажирский транспорт» Павел Морозов.
Многие поспешили бы обвинить транспортников в непредусмотрительности, но их вины в том, что липчанам душно и жарко в автобусах нет. Главный инженер назвал основную причину - пандемия.
- В 19 автобусах кондиционеры не работают из-за отсутствия запасных частей. Мы поставили дефектную ведомость, подготовили документацию. Проводим закупки. Держать на предприятии запас расходных материалов не удалось из-за пандемии, заводы из просто не выпускали, - отметил Павел Морозов.
Главный инженер получает жалобы на дискомфорт в транспорте ежедневно. Их учитывают. К середине августа на предприятии планируют отремонтировать кондиционеры во всех автобусах.
- Сейчас на предприятии 115 автобусов, оборудованных кондиционерами. 96 из них - с исправными системами кондиционирования. Остальные 19 автобусов пока не выходят на линию, - рассказал главный инженер МУП «Липецкий пассажирский транспорт» Павел Морозов.
Многие поспешили бы обвинить транспортников в непредусмотрительности, но их вины в том, что липчанам душно и жарко в автобусах нет. Главный инженер назвал основную причину - пандемия.
- В 19 автобусах кондиционеры не работают из-за отсутствия запасных частей. Мы поставили дефектную ведомость, подготовили документацию. Проводим закупки. Держать на предприятии запас расходных материалов не удалось из-за пандемии, заводы из просто не выпускали, - отметил Павел Морозов.
Главный инженер получает жалобы на дискомфорт в транспорте ежедневно. Их учитывают. К середине августа на предприятии планируют отремонтировать кондиционеры во всех автобусах.
8 708
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