Перспективное образование в родном регионе

Пандемия серьезно изменила рынок труда, возрос спрос на IТ-специалистов и работников сферы «человек-человек». Чтобы удовлетворить запросы экономики, учебные заведения ежегодно обновляют и расширяют портфель образовательных программ.

Так, ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского предлагает абитуриентам не только педагогические профили, но и готовит современных специалистов других сфер деятельности. Ориентируясь на запросы компаний-работодателей, вуз открыл новые профили и увеличил количество бюджетных мест на направления подготовки, востребованные в условиях цифровой экономики.

Вот перечень наиболее перспективных профилей и направлений подготовки.

«Информатика и вычислительная техника» - выпускаются высококлассные программисты, в том числе на языке Python, создатели web-сайтов и разработчики баз данных, которые готовы к обслуживанию, созданию и управлению локальных вычислительных сетей на самом современном оборудовании. Специалисты находят применение в каждой организации, на любом предприятии, в органах государственной власти и администрации.

«Прикладная математика и информатика» - программирование и разработка информационных систем, выпускники могут работать математиками, специалистами в области анализа больших данных (BigData), разработчиками систем искусственного интеллекта, системными администраторами, специалистами по моделированию экономических процессов, разработчиками мобильных и интернет-приложений, специалистами по IT - технологиям в подразделениях банков, страховых и финансовых компаний, государственных и частных корпораций.

«Компьютерная и медицинская физика» - фундаментальная подготовка в области инженерной физики, современные знания в области компьютерной техники и программирования, практические знания по применению и обслуживанию медицинской электронной техники, изучение нанотехнологий и наноинженерии.





«Транспорт» - специалисты востребованы в автоколоннах, транспортных цехах, автотранспортных предприятиях, ремонтных организациях, дилерских центрах и экспедиционных службах, в компаниях-ритейлерах и автосервисных предприятиях. Образовательная программа разработана с ориентацией на практическую деятельность и учитывает последние изменения трендов автостроения. Кроме того, диплом дает возможность заниматься преподавательской деятельностью в профессиональных образовательных учреждениях и работать в отделах и подразделениях управления образования и науки Липецкой области, организациях по обслуживанию транспорта.

«География и информатика» - новый педагогический профиль открыт из-за стремительной интеграции географии и цифровых технологий для решения самых серьезных задач – от разработки разнообразных прогнозов, до создания современных геоинформационных систем.

Выпускники смогут работать учителями географии и информатики не только в школах, но и в организациях среднего и общего профессионального образования, в отделах и подразделениях управления образования и науки Липецкой области. Кроме того, специалисты найдут применение в организациях, деятельность которых связана с метеорологией, геоданными, геоинформационными технологиями и т.д.

«Технология и робототехника» - новый востребованный профиль подготовки. Не только в регионе, но и в стране наблюдается острый дефицит учителей, которые смогут преподавать робототехнику и современный урок «Технология». По новому образовательному стандарту урок предусматривает такой модуль, как робототехника. Кроме того, из года в год растет количество робототехнических кружков. В последние годы этот предмет также активно внедряется в школьную программу, что обуславливает рост дефицита преподавателей.





Выпускники имеют право не только преподавать два предмета: технологии и робототехники, но и могут работать в учреждениях дополнительного образования, отделах и подразделениях управления образования и науки Липецкой области. Образовательная программа разработана с ориентацией на практическую деятельность и учитывает изменения в инновационной сфере.

В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского напоминают, что Приемная комиссия завершает прием документов 29 июля, поэтому времени на раздумья почти не осталось. Зачем уезжать далеко, если профессию мечты можно получить в родном регионе!

Подать документы в университет можно лично - в университете в 1 корпусе в аудитории № 115 с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, а также дистанционно:

в электронной форме посредством электронной информационной системы университета ( http://lspu-lipetsk.ru/abitur – Приём-2021 – Заявление о приёме);

( http://lspu-lipetsk.ru/abitur – Приём-2021 – Заявление о приёме); через операторов почтовой связи общего пользования;

общего пользования; в электронной форме посредством функционала «Госуслуги» с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

Телефоны Приемной комиссии: 328-327, 566-766.

PR

