На Лебедином озере НЛМК обновляют популяцию птиц

На новолипецкое Лебединое озеро завозят новых обитателей. 126 разных видов птиц переедут сюда из зоопарков, чтобы обновить популяции.

Павлины, несколько видов фазанов, самка страуса эму и водоплавающие - казарки, утки-огари уже поселились в вольерах. Осенью ждут еще 92 птицы, в том числе несколько видов гусей, занесенных в Красную книгу.



- Своими питомцами с нами решили поделиться Пензенский зоопарк, парки птиц из Ростовской и Калужской областей. Они предварительно оценили, насколько комфортными для птиц будет размещение на территории комбината и только после этого согласились их передать. У нас есть редкая пара японских журавлей, которые охотно размножаются каждый год - это яркий показатель того, что этим требовательным к условиям содержания птицам у нас комфортно, - рассказала начальник административного управления НЛМК Елена Кучер.



Каждая птица приезжает со своим паспортом, в котором указаны все ее биологические данные: пол, возраст, дата рождения и прививки. Вести документ продолжат и в Липецке. Лебединому озеру ПАО «НЛМК» больше 40 лет. На пяти гектарах здесь содержат 460 особей птиц, в том числе 15 редких и исчезающих видов. Парк стал естественным индикатором благополучной экологической обстановки на НЛМК.

