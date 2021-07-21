В России

27 минут назад

Власти Крыма допускают закрытие полуострова для туристов

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#туризм #коронавирус #Крым

Если ситуация с коронавирусом в Крыму перевалит через катастрофическую отметку, то властям полуострова придется закрывать туристический сезон.

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что туристический сезон на полуострове могут закрыть из-за несоблюдения противокоронавирусных мер в регионе. Об этом он рассказал в ходе заседания оперативного штаба о нарушении мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, - передает РИА Новости.

"Сейчас делать этого (закрывать туристический сезон) мы не собираемся. Пока решений таких нет и планов нет. Но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее", – отметил глава региона.

В Крыму зафиксировали новый антирекорд — 2767 случаев заражения коронавирусом за неделю. За сутки зафиксировано 402 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, - говорится в данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Днём ранее на полуострове выявили также 402 случая заражения коронавирусом, - передает RT.

При этом Аксенов раскритиковал несоблюдение антиковидных мер в Ялте и Судаке. Он отметил, что меры профилактики распространения коронавируса в этих городах нарушаются, - передаёт "Вести Крым".

"Вчера Ялта в выходной в худшем варианте себя показала. Все работали, никаких ограничений никто не соблюдал и так далее. Такая же ситуация по Судаку. К сожалению, мы видим, что динамика развития ситуации негативная", – подчеркнул глава республики.

Ранее Сергей Аксёнов ужесточил коронавирусные ограничения в Крыму. Стационарные учреждения социального обслуживания с непривитым персоналом перешли в закрытый режим работы.

Речь идет в том числе о запрете работы ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных в Феодосии, Судаке, Джанкое, Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Там же ограничили вместимость кинотеатров до 50%. С конца июня подобные требования действуют в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште. Кроме этого, на всех указанных территориях была запрещена работа фуд-кортов в торговых центрах.

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#туризм #коронавирус #Крым

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