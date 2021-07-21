Происшествия

25 минут назад

Свет и мошки заставили жительницу села разбить топором фонари памятного знака

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#вандализм
Свет и мошки заставили жительницу села разбить топором фонари памятного знака

Под уголовное преследование попала 48-летняя жительница села Ломигоры Воловского района. Ее обвиняют в умышленном повреждении оборудования памятного знака «Рубеж воинской доблести».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, светильники и защитное стекло подсветки памятного знака были повреждены в ночь на 5 июля. 

Найти виновника удалось быстро - фонари повредила женщина, которая жила по соседству с памятным знаком. В ту ночь она в очередной раз проснулась от света в окне и мошкары, которую по ее мнению привлекала подсветка. Об этом дискомфорте она неоднократно рассказывала главе сельсовета, но жалобы оставались неуслышанными. 

Женщина схватилась за топор и перерубила провода двух светодиодных светильников, а обухом разбила матовое стекло задней подсветки знака. Светильники она выбросила в ближайший пруд.

- Своими действиями женщина нанесла администрации сельского поселения ущерб в размере 5182 рубля. В настоящее время по факту вандализма возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ, ход расследования которого взят прокуратурой на контроль, - рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Санкция по ч.1 ст.214 УК РФ предусматривает  штраф в  размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 3 месяцев.
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#вандализм

Комментарии (2)

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Юрист

6 минут назад
Эх, жалобы на мошек? Вы серьёзно??))
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Эх

10 минут назад
А как же глава, который не услышал жалобы....
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