Свет и мошки заставили жительницу села разбить топором фонари памятного знака

Под уголовное преследование попала 48-летняя жительница села Ломигоры Воловского района. Ее обвиняют в умышленном повреждении оборудования памятного знака «Рубеж воинской доблести».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, светильники и защитное стекло подсветки памятного знака были повреждены в ночь на 5 июля.



Найти виновника удалось быстро - фонари повредила женщина, которая жила по соседству с памятным знаком. В ту ночь она в очередной раз проснулась от света в окне и мошкары, которую по ее мнению привлекала подсветка. Об этом дискомфорте она неоднократно рассказывала главе сельсовета, но жалобы оставались неуслышанными.



Женщина схватилась за топор и перерубила провода двух светодиодных светильников, а обухом разбила матовое стекло задней подсветки знака. Светильники она выбросила в ближайший пруд.



- Своими действиями женщина нанесла администрации сельского поселения ущерб в размере 5182 рубля. В настоящее время по факту вандализма возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ, ход расследования которого взят прокуратурой на контроль, - рассказали в пресс-службе прокуратуры области.



Санкция по ч.1 ст.214 УК РФ предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 3 месяцев.

