Липецкая вечЁрка:, неожиданный погибель детей, брат Олега Королева и московский поставщик школьных обедов

Сегодня, 19 июля, в Ельце во время пожара погибли двое детей, экс-сенатор Олег Королев через адвоката сообщил, что за рулем «Лексуса» сидел его родной брат, а в пяти липецких школах появился новый оператор питания.





В качестве причины пожара следствия рассматривает короткое замыкание. Накануне в квартире устанавливали натяжной потолок с точечными светильниками. А ночью мать девочек услышала крики, забежала в комнату детей, увидела, что на них упал горящий потолок. Всего в семье было пять детей. Одна из погибших девочек — двойняшка, ее брат остался жив.



Накануне вечером горели сразу три квартиры в доме на улице Депутатской в Липецке. В этом случае также рассматривается



Сегодня в Левобережном суде Липецка, где слушалось одно из административных Олег Королев, можно сказать,



Олег Королев на процесс не пришел, а его адвокат заявил, что экс-сенатор отказывается признавать себя виновным. Мало того, сообщил, что за рулем «Лексуса» находился брат экс-сенатора — Сергей Королев. Сергея Петровича Королева судья повесткой пригласила в суд.



— Цирк! Не удивлюсь, что виноватым будет «Амулет»! — сделал фантастическую ставку комментатор, подписавшийся Евдокимов-электрод.



— А у прокурора Октябрьского района, тоже брат за рулем сидел? — напомнил



И Сергей Королев к вечеру пришел в суд. Он действительно похож на Олега Королева.









Вот что случилось на улице Зои Космодемьянской 13 мая 2021 года



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А это запись видеорегистратора автомобиля, который ехал за «Лексусом»





Судья не поверила Сергею Королеву и лишила Олега Королева прав на управление автомобилем сроком на один год.



И еще одна новость: городской департамент образования назвал победителя торгов, который будет готовить обеды в следующем учебном году



На кону еще семь лотов общей стоимостью 241 миллион рублей для 47-и городских школ. Остальные школы сами проводят торги и выбирают поставщика услуг. Сегодня ночью в Ельце а улице Пушкарской во время пожар погибли две девочки , четырех и пяти лет, и пострадал пожилой мужчина из соседней квартиры.В качестве причины пожара следствия рассматривает короткое замыкание. Накануне в квартире устанавливали натяжной потолок с точечными светильниками. А ночью мать девочек услышала крики, забежала в комнату детей, увидела, что на них упал горящий потолок. Всего в семье было пять детей. Одна из погибших девочек — двойняшка, ее брат остался жив.Накануне вечером горели сразу три квартиры в доме на улице Депутатской в Липецке. В этом случае также рассматривается версия замыкания электропроводки . На Депутатской, к счастью, никто не пострадал.Сегодня в Левобережном суде Липецка, где слушалось одно из административных Олег Королев, можно сказать, случилась сенсация . Напомним, речь идет об эпизоде на улице Зои Космодемьянской, когда где водитель «Лексуса» ударил автомобиль «Чери Амулет» и скрылся с места ДТП.Олег Королев на процесс не пришел, а его адвокат заявил, что экс-сенатор отказывается признавать себя виновным. Мало того, сообщил, что за рулем «Лексуса» находился брат экс-сенатора — Сергей Королев. Сергея Петровича Королева судья повесткой пригласила в суд.— Цирк! Не удивлюсь, что виноватым будет «Амулет»! — сделал фантастическую ставку комментатор, подписавшийся Евдокимов-электрод.— А у прокурора Октябрьского района, тоже брат за рулем сидел? — напомнил историю с одним из руководителей надзорного ведомства , Кир.И Сергей Королев к вечеру пришел в суд. Он действительно похож на Олега Королева.Вот что случилось на улице Зои Космодемьянской 13 мая 2021 года по версии Сергея Королева А это запись видеорегистратора автомобиля, который ехал за «Лексусом»Судья не поверила Сергею Королеву и лишила Олега Королева прав на управление автомобилем сроком на один год.И еще одна новость: городской департамент образования назвал победителя торгов, который будет готовить обеды в следующем учебном году для школ № 3, 14, 22, 28 и 41 . Это ООО «Столичная кулинарная компания» из Москвы. На липецком школьном рынке компания новичок. По данным сайта rusprofile.ru , уставной капитал компании 110 тысяч рублей, в ней трудятся 27 человек. При этом у фирмы имеется большой опыт работы. Организация являлась поставщиком в 266 государственных контрактах на сумму 660 950 692 рубля.На кону еще семь лотов общей стоимостью 241 миллион рублей для 47-и городских школ. Остальные школы сами проводят торги и выбирают поставщика услуг.