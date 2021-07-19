48 минут назад
Липецкая вечЁрка:, неожиданный погибель детей, брат Олега Королева и московский поставщик школьных обедов
Сегодня, 19 июля, в Ельце во время пожара погибли двое детей, экс-сенатор Олег Королев через адвоката сообщил, что за рулем «Лексуса» сидел его родной брат, а в пяти липецких школах появился новый оператор питания.
В качестве причины пожара следствия рассматривает короткое замыкание. Накануне в квартире устанавливали натяжной потолок с точечными светильниками. А ночью мать девочек услышала крики, забежала в комнату детей, увидела, что на них упал горящий потолок. Всего в семье было пять детей. Одна из погибших девочек — двойняшка, ее брат остался жив.
Накануне вечером горели сразу три квартиры в доме на улице Депутатской в Липецке. В этом случае также рассматривается версия замыкания электропроводки. На Депутатской, к счастью, никто не пострадал.
Сегодня в Левобережном суде Липецка, где слушалось одно из административных Олег Королев, можно сказать, случилась сенсация. Напомним, речь идет об эпизоде на улице Зои Космодемьянской, когда где водитель «Лексуса» ударил автомобиль «Чери Амулет» и скрылся с места ДТП.
Олег Королев на процесс не пришел, а его адвокат заявил, что экс-сенатор отказывается признавать себя виновным. Мало того, сообщил, что за рулем «Лексуса» находился брат экс-сенатора — Сергей Королев. Сергея Петровича Королева судья повесткой пригласила в суд.
— Цирк! Не удивлюсь, что виноватым будет «Амулет»! — сделал фантастическую ставку комментатор, подписавшийся Евдокимов-электрод.
— А у прокурора Октябрьского района, тоже брат за рулем сидел? — напомнил историю с одним из руководителей надзорного ведомства, Кир.
И Сергей Королев к вечеру пришел в суд. Он действительно похож на Олега Королева.
Вот что случилось на улице Зои Космодемьянской 13 мая 2021 года по версии Сергея Королева.
А это запись видеорегистратора автомобиля, который ехал за «Лексусом»
Судья не поверила Сергею Королеву и лишила Олега Королева прав на управление автомобилем сроком на один год.
И еще одна новость: городской департамент образования назвал победителя торгов, который будет готовить обеды в следующем учебном году для школ № 3, 14, 22, 28 и 41. Это ООО «Столичная кулинарная компания» из Москвы. На липецком школьном рынке компания новичок. По данным сайта rusprofile.ru, уставной капитал компании 110 тысяч рублей, в ней трудятся 27 человек. При этом у фирмы имеется большой опыт работы. Организация являлась поставщиком в 266 государственных контрактах на сумму 660 950 692 рубля.
На кону еще семь лотов общей стоимостью 241 миллион рублей для 47-и городских школ. Остальные школы сами проводят торги и выбирают поставщика услуг.