Происшествия

53 минуты назад

Пожар на улице Депутатской мог возникнуть из-за короткого замыкания

4 1337
#МЧС #пожар
2
Загрузка плеера
Пожар в многоквартирном доме по улице Депутатской мог возникнуть из-за короткого замыкания. Эту версию сейчас проверяют сотрудники МЧС на месте воскресного происшествия.

Напомним, что огонь вспыхнулв доме №63 по улиц Депутатской в Липецке вечером 18 июля. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил три квартиры на общей площади 55 квадратных метров. 

Для тушения возгорания привлекалось четыре отделения пожарной охраны и автолестница.

Судя по видеозаписям, огонь поднялся по стояку через балконы.
4 1337
#МЧС #пожар
2

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Может опять

5 минут назад
аккумуляторы от элитной электротехники?!
ответить

Гость.

6 минут назад
Жильё элитное а проволочка с китая дешовая. Толи дело старая почти 4 квадрата АЛЮМИНЕВАЯ.
ответить

Денис

13 минут назад
Не может такого быть., это было элитное короткое замыкание.
ответить

Не может такого быть.

28 минут назад
Это элитный дом,вы сами писали.
ответить

Еще в рубрике

Погибшим в Ельце девочкам было четыре и пять лет
#МЧС #пожар
1
Погибшим в Ельце девочкам было четыре и пять лет

17 минут назад

Происшествия
Упавшая с четвертого этажа девочка переведена из реанимации в обычную палату
#дети #безопасность
2
Упавшая с четвертого этажа девочка переведена из реанимации в обычную палату

45 минут назад

Происшествия
Два ребенка погибли в Ельце во время пожара
#МЧС #пожар
9
Два ребенка погибли в Ельце во время пожара

сегодня, 09:18

Происшествия
Огонь охватил квартиры в элитном доме
#пожар
37
Огонь охватил квартиры в элитном доме

вчера, 19:23

Происшествия
Алкоголичка обокрала сестру-инвалида
#кража #алкоголь
4
Алкоголичка обокрала сестру-инвалида

вчера, 19:12

Происшествия
В высотке загорелась квартира
#пожар #огонь
6
В высотке загорелась квартира

вчера, 17:19

Происшествия