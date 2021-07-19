Происшествия
53 минуты назад
Пожар на улице Депутатской мог возникнуть из-за короткого замыкания
Загрузка плеера
Пожар в многоквартирном доме по улице Депутатской мог возникнуть из-за короткого замыкания. Эту версию сейчас проверяют сотрудники МЧС на месте воскресного происшествия.
Напомним, что огонь вспыхнулв доме №63 по улиц Депутатской в Липецке вечером 18 июля.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил три квартиры на общей площади 55 квадратных метров.
Для тушения возгорания привлекалось четыре отделения пожарной охраны и автолестница.
Судя по видеозаписям, огонь поднялся по стояку через балконы.
Напомним, что огонь вспыхнулв доме №63 по улиц Депутатской в Липецке вечером 18 июля.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил три квартиры на общей площади 55 квадратных метров.
Для тушения возгорания привлекалось четыре отделения пожарной охраны и автолестница.
Судя по видеозаписям, огонь поднялся по стояку через балконы.
Может опять
Гость.
Денис
Не может такого быть.