Происшествия

22 минуты назад

Погибшим в Ельце девочкам было четыре и пять лет

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#МЧС #пожар
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Погибшим в Ельце девочкам было четыре и пять лет

Накануне пожара в квартире многодетной семьи делали ремонт.

Накануне пожара в квартире дома №1А по улице Пушкарской в Ельце монтировали натяжные потолки с точечными светильниками. Как сообщил источник GOROD48, короткое замыкание в одном из светильников рассматривается как причина возникновения пожара.

Погибшим во время пожара девочкам было четыре и пять лет. Сестры жили в многодетной семье, в которой было пятеро детей.  

Под утро мать услышала плачь и забежала в комнату к девочкам. На них упал горящий потолок. Старшая девочка была двойняшкой, ее брат остался жив.

Позже стало известно, что скончался 92-летний мужчина, которой жил в квартире над многодетной семьей.

Как ранее пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области сообщила, что огнем  уничтожена внутренняя отделка и домашнее имущество на площади 15 квадратных метров.

- К тушению пожара привлекались 39 человека и 12 ед. техники, в том числе от МЧС России – 19 человек и 6 ед. техники. Из дома было выведено 20 человек, - дополнили в пресс-службе ведомства.
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#МЧС #пожар
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Что ж

14 минут назад
за рукожопы монтировали потолки?
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