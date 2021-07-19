Погибшим в Ельце девочкам было четыре и пять лет

Накануне пожара в квартире многодетной семьи делали ремонт.



Накануне пожара в квартире дома №1А по улице Пушкарской в Ельце монтировали натяжные потолки с точечными светильниками. Как сообщил источник GOROD48, короткое замыкание в одном из светильников рассматривается как причина возникновения пожара.



Погибшим во время пожара девочкам было четыре и пять лет. Сестры жили в многодетной семье, в которой было пятеро детей.



Под утро мать услышала плачь и забежала в комнату к девочкам. На них упал горящий потолок. Старшая девочка была двойняшкой, ее брат остался жив.



Позже стало известно, что скончался 92-летний мужчина, которой жил в квартире над многодетной семьей.



Как ранее пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области сообщила, что огнем уничтожена внутренняя отделка и домашнее имущество на площади 15 квадратных метров.



- К тушению пожара привлекались 39 человека и 12 ед. техники, в том числе от МЧС России – 19 человек и 6 ед. техники. Из дома было выведено 20 человек, - дополнили в пресс-службе ведомства.

