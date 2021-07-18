Общество

56 минут назад

Липчанин заплатит 150000 рублей за поддельные китайские игрушки

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#контрафакт #торговля
Липчанин заплатит 150000 рублей за поддельные китайские игрушки

Производитель игрушечных вертолетов-трансформеров подал на предпринимателя в суд.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску представителей китайской компании «Alpha Group Co» в адрес местного предпринимателя. Владелец бренда потребовал с липчанина 150 000 рублей за незаконное использование торгового знака.

В феврале прошлого года в торговой точке предпринимателя покупателю продали игрушку в виде героя анимационного сериала «Супер крылья». Игрушка обошлась покупателю в 280 рублей. Чек и снятый факт продажи легли в основу иска. Истец установил, что липчанин торговал игрушками 15 персонажей, права на которые принадлежат китайской компании. Предприниматель не стал отрицать нарушение авторских прав и незаконное использование персонажей.

Суд полностью удовлетворил требования китайской компании. За торговлю поддельными китайскими игрушками липчанину придется заплатить 150 000 рублей, в также взять на себя погашение судебных издержек. Контрафактные игрушки уничтожат.

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#контрафакт #торговля

Комментарии (4)

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Билли Кид

36 минут назад
Не дорого,.. Америкосы бя такую же сумму в долларах срубили бы...
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Акула Додсон

36 минут назад
В начале года РФ продавала газ Европе в среднем по 170 долларов за 1000кубов, а Китаю почему - то по 118,5 долларов за тот же объём. Пусть вычтут сумму штрафа из разницы в цене на газ по сравнению с Европой.
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Зрк

40 минут назад
Так у нас все китайское
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мальчиш -плохиш

48 минут назад
Ну как же не удовлетворить благодетелей-китайцев?
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