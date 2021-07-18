Липчанин заплатит 150000 рублей за поддельные китайские игрушки

Производитель игрушечных вертолетов-трансформеров подал на предпринимателя в суд.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску представителей китайской компании «Alpha Group Co» в адрес местного предпринимателя. Владелец бренда потребовал с липчанина 150 000 рублей за незаконное использование торгового знака.



В феврале прошлого года в торговой точке предпринимателя покупателю продали игрушку в виде героя анимационного сериала «Супер крылья». Игрушка обошлась покупателю в 280 рублей. Чек и снятый факт продажи легли в основу иска. Истец установил, что липчанин торговал игрушками 15 персонажей, права на которые принадлежат китайской компании. Предприниматель не стал отрицать нарушение авторских прав и незаконное использование персонажей.



Суд полностью удовлетворил требования китайской компании. За торговлю поддельными китайскими игрушками липчанину придется заплатить 150 000 рублей, в также взять на себя погашение судебных издержек. Контрафактные игрушки уничтожат.



