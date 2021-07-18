Происшествия
53 минуты назад
Пьяная женщина бросилась на мужа с ножом
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Мужчина просил буйную супругу.
Мировой судья Воловского участка рассмотрела материалы уголовного дела в отношении жительницы Липецкой области. Женщину обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью ее мужа.
Вечером 25 декабря 2020 года пьяная обвиняемая была дома. Она поссорилась со своим мужем. Женщина схватила с кухонного стола нож. Обвиняемая вонзила острие в шею мужа. Мужчине пришлось обращаться за медицинской помощью. Врачи расценили раны как причинившее легкий вред здоровью человека.
Потерпевший обратился с заявлением о прекращении дальнейшего производства по уголовному делу в связи с тем, что причинённый преступлением вред женою полностью возмещён, супруги помирились.
Суд прекратил уголовное дело по примирению сторон. Вещественные доказательства, то есть кухонный нож, решено уничтожить.
Вечером 25 декабря 2020 года пьяная обвиняемая была дома. Она поссорилась со своим мужем. Женщина схватила с кухонного стола нож. Обвиняемая вонзила острие в шею мужа. Мужчине пришлось обращаться за медицинской помощью. Врачи расценили раны как причинившее легкий вред здоровью человека.
Потерпевший обратился с заявлением о прекращении дальнейшего производства по уголовному делу в связи с тем, что причинённый преступлением вред женою полностью возмещён, супруги помирились.
Суд прекратил уголовное дело по примирению сторон. Вещественные доказательства, то есть кухонный нож, решено уничтожить.
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Ганс
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