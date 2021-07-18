Происшествия

53 минуты назад

Пьяная женщина бросилась на мужа с ножом

2 656
#угроза убийством
1
Пьяная женщина бросилась на мужа с ножом

Мужчина просил буйную супругу.

Мировой судья Воловского участка рассмотрела материалы уголовного дела в отношении жительницы Липецкой области. Женщину обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью ее мужа.

Вечером 25 декабря 2020 года пьяная обвиняемая была дома. Она поссорилась со своим мужем. Женщина схватила с кухонного стола нож. Обвиняемая вонзила острие в шею мужа. Мужчине пришлось обращаться за медицинской помощью. Врачи расценили раны как причинившее легкий вред здоровью человека.

Потерпевший обратился с заявлением о прекращении дальнейшего производства по уголовному делу в связи с тем, что причинённый преступлением вред женою полностью возмещён, супруги помирились.

Суд прекратил уголовное дело по примирению сторон. Вещественные доказательства, то есть кухонный нож, решено уничтожить.
2 656
#угроза убийством
1

Комментарии (2)

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Ганс

10 минут назад
Просил. О чем?
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1

25 минут назад
Пару лет колонии, чтоб другим неповадно было
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