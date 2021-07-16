НЛМК Live

сегодня, 14:42

Валерий Сюткин поздравит металлургов с праздником

973
#День металлурга
Валерий Сюткин поздравит металлургов с праздником

Праздничный концерт НЛМК ко Дню металлурга пройдёт онлайн. Площадкой для него станет студия телеканала «Липецкое время». 

Двухчасовое интерактивное шоу проведёт известный телеведущий Максим Шарафутдинов. Музыкальной звездой вечера станет Валерий Сюткин.  

Прямой эфир сегодня(16.07) покажет телеканал «Липецкое время», также будет идти трансляция на интерактивном портале НЛМК «Виртуальный город». Начало трансляции в 19:30. 

6+
973
#День металлурга

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