Коронавирус

20 минут назад

Только треть заболевших COVID-19 за сутки выявили в Липецке

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#коронавирус
Только треть заболевших COVID-19 за сутки выявили в Липецке

Остальные в Ельце и 13-ти районах Липецкой области.

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 36 082 случая новой коронавирусной инфекции, 31 820 человек выздоровели, в том числе 400 за последние сутки, 3 252 — лечатся, 1 010 человек умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкрорнавирус.рф, умерли за сутки 11 человек, а с начала эпидемии — 1 005 человек.

В больницах сегодня находятся 752 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 500 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 222 случая инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 72 случая, на втором месте Елец — 22, на третьем Усманский район — 20. В Хлевенском районе — 17, в Задонском районе — 16, в Добринском районе — 15, в Липецком районе — 12, в Добровском районе — 10, в Елецком районе — 9, в Грязинском районе — 8, в Лебедянском районе — 7, в Воловском и Чаплыгинском районах — по 5, в Краснинском районе — 3, в Измалковском районе — один заболевший.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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МестныйЯ

12 минут назад
А что там у нас в области и городе с онкозаболевшими? Мы же в топе-5 по неблагополучности в плане экологии! У нас же все болезни победили, остался коварный и непобедимый ковид. Ну что ж, ждем наконец-то 3-тьей волны, благодаря молодежным пикникам, дням города и сборищу на Лысом Острове, не зря же у нас чинушки старались))
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