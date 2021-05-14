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«Ночь музеев» в Ельце будет частично платной

3 190
#ночь музеев #акция
«Ночь музеев» в Ельце будет частично платной

За вход на мероприятия нужно будет заплатить, а за просмотр экспозиций — нет.

15 мая состоится всероссийская акция «Ночь музеев», в которой активное участие примут учреждения культуры Ельца. Как сообщает елецкая мэрия, вход на площадки акции «Ночь музеев» - по бесплатным билетам, а вход на мероприятия - согласно действующему прейскуранту.

Программа «Ночи музеев» в Ельце:

Музей воинской славы (ул. Ленина, 81)
- Работает с 10:00 до 00:00,
- 18:00. Показательное выступление военно-исторического клуба «Наследие» (ВИК «Асгейр») - «Назад в прошлое»,
- 19:30. Сеанс кинопоказа фильма "Два бойца" (1943 г.) в зале кинохроник.

Музей купечества и сословий (ул. Ленина, 99)
- Работает с 17:00 до 00:00,
- 18:00, 19:00, 20:00. Музейный квест «Машина времени».

Художественный музей (ул. Советская, 70)
- Работает с 17:00 до 00:00,
- 18:00. «Концерт членов клуба «Домашняя гавань».
Экскурсия «Елец художественный».

Литературно-мемориальный музей И.А.Бунина (ул. Горького, 16)
- Работает с 10:00 до 18:00.

Дом-музей Т.Н.Хренникова (ул. Маяковского, д. 16)
- Работает с 10:00 до 18:00.

Дом-музей Н.Н.Жукова (ул. 9-го Декабря, д. 42)
- Работает с 10:00 до 18.00.
3 190
#ночь музеев #акция

Комментарии (3)

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Сусликк

39 минут назад
Это как " за вход платить,а экспозиции бесплатно".? )) В Третьяковской вход платный,а экспозиции нет.Музей им.Пушкина вход платный,экспозиции нет. Эрмитаж- вход платный,экспозиции нет. Елецкие ,вы там что курите/пьёте!?? Ау!
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Вася

53 минуты назад
А для чего тогда в музей вообще заходить, если не смотреть экспозиции? Дебильность решения просто зашкаливает.
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Артурчик

55 минут назад
Хлеб в магазине Вы можете взять бесплатно, но на кассовой зоне Вы должны за него заплатить.
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