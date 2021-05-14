«Ночь музеев» в Ельце будет частично платной

За вход на мероприятия нужно будет заплатить, а за просмотр экспозиций — нет.

15 мая состоится всероссийская акция «Ночь музеев», в которой активное участие примут учреждения культуры Ельца. Как сообщает елецкая мэрия, вход на площадки акции «Ночь музеев» - по бесплатным билетам, а вход на мероприятия - согласно действующему прейскуранту.



Программа «Ночи музеев» в Ельце:



Музей воинской славы (ул. Ленина, 81)

- Работает с 10:00 до 00:00,

- 18:00. Показательное выступление военно-исторического клуба «Наследие» (ВИК «Асгейр») - «Назад в прошлое»,

- 19:30. Сеанс кинопоказа фильма "Два бойца" (1943 г.) в зале кинохроник.



Музей купечества и сословий (ул. Ленина, 99)

- Работает с 17:00 до 00:00,

- 18:00, 19:00, 20:00. Музейный квест «Машина времени».



Художественный музей (ул. Советская, 70)

- Работает с 17:00 до 00:00,

- 18:00. «Концерт членов клуба «Домашняя гавань».

Экскурсия «Елец художественный».



Литературно-мемориальный музей И.А.Бунина (ул. Горького, 16)

- Работает с 10:00 до 18:00.



Дом-музей Т.Н.Хренникова (ул. Маяковского, д. 16)

- Работает с 10:00 до 18:00.



Дом-музей Н.Н.Жукова (ул. 9-го Декабря, д. 42)

- Работает с 10:00 до 18.00.