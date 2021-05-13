В России
сегодня, 16:16
В Кремле прокомментировали сообщения об объединении России с ЛНР и ДНР
У России нет планов по поглощению самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российские власти не планируют присоединить Донбасс. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о существовании внутренней записки Евросоюза, в которой якобы говорится о постепенных шагах Москвы к интеграции Донбасса.
"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", - заявил представитель Кремля.
Ранее Bloomberg со ссылкой на документ ЕС сообщил, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит "фактическую интеграцию в состав России" Донбасса через выборы, которые Евросоюз объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям. Также Bloomberg утверждает, что если Донбасс получит автономию, это потенциально может заблокировать вступление Украины в Евросоюз и НАТО.
Российское гражданство в упрощенном порядке получили уже более 500 тысяч жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс.
В начале года, комментируя очередной призыв присоединить Донбасс, В Кремле отметили, что этот вопрос "на повестке дня не стоит" и что Россия "занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса" и по защите русскоязычного населения Донбасса, - передает "Интерфакс".
В апреле, на фоне растущего напряжения у границ Украины, Песков сказал, что Россия примет меры по защите российских граждан в случае развязывания войны в Донбассе и появления угрозы массовых жертв среди гражданского населения, чтобы не допустить повторения Сребреницы.
"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", - заявил представитель Кремля.
Ранее Bloomberg со ссылкой на документ ЕС сообщил, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит "фактическую интеграцию в состав России" Донбасса через выборы, которые Евросоюз объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям. Также Bloomberg утверждает, что если Донбасс получит автономию, это потенциально может заблокировать вступление Украины в Евросоюз и НАТО.
Российское гражданство в упрощенном порядке получили уже более 500 тысяч жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс.
В начале года, комментируя очередной призыв присоединить Донбасс, В Кремле отметили, что этот вопрос "на повестке дня не стоит" и что Россия "занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса" и по защите русскоязычного населения Донбасса, - передает "Интерфакс".
В апреле, на фоне растущего напряжения у границ Украины, Песков сказал, что Россия примет меры по защите российских граждан в случае развязывания войны в Донбассе и появления угрозы массовых жертв среди гражданского населения, чтобы не допустить повторения Сребреницы.