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В Кремле прокомментировали сообщения об объединении России с ЛНР и ДНР

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#ДНР #Донбасс #ЛНР

У России нет планов по поглощению самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российские власти не планируют присоединить Донбасс. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о существовании внутренней записки Евросоюза, в которой якобы говорится о постепенных шагах Москвы к интеграции Донбасса.

"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", - заявил представитель Кремля.

Ранее Bloomberg со ссылкой на документ ЕС сообщил, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит "фактическую интеграцию в состав России" Донбасса через выборы, которые Евросоюз объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям. Также Bloomberg утверждает, что если Донбасс получит автономию, это потенциально может заблокировать вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Российское гражданство в упрощенном порядке получили уже более 500 тысяч жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс.

В начале года, комментируя очередной призыв присоединить Донбасс, В Кремле отметили, что этот вопрос "на повестке дня не стоит" и что Россия "занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса" и по защите русскоязычного населения Донбасса, - передает "Интерфакс".

В апреле, на фоне растущего напряжения у границ Украины, Песков сказал, что Россия примет меры по защите российских граждан в случае развязывания войны в Донбассе и появления угрозы массовых жертв среди гражданского населения, чтобы не допустить повторения Сребреницы.
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#ДНР #Донбасс #ЛНР

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