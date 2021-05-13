Общество

34 минуты назад

В 2020 году бюджет Липецкой области сохранил социальную направленность

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#бюджет #Липецкий областной Совет
В 2020 году бюджет Липецкой области сохранил социальную направленность

Больше 63% всех расходов региона в прошлом году пришлось на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт.

Отчет по исполнению регионального бюджета за 2020 год сегодня на внеочередной сессии заслушали депутаты Липецкого областного Совета.

Лейтмотивом основных корректировок в главный финансовый документ Липецкой области стала пандемия коронавируса. А ключевые расходные обязательства корректировались в пользу новых мер поддержки нуждающимся категориям граждан.

Доходы региона в прошлом году составили 73,3 млрд рублей, расходы – 73,9 млрд. В итоге финансовый год Липецкая область завершила с дефицитом в размере 606 млн рублей.
«Прошлый год для нас всех оказался непростым, что отразилось на многих расходных статьях регионального бюджета. Но главное, что мы исполнили все свои социальные обязательства. И, в том числе, благодаря федеральной поддержке, смогли оказать необходимую поддержку всем категориям граждан, которые в этой поддержке нуждались», - прокомментировала отчет об исполнении бюджета депутат облсовета Ольга Митрохина.

В общей сложности, на социальную сферу - образование, здравоохранения, социальной политики, культуры, физической культуры и спорта – было направлено свыше 46 млрд рублей, то есть порядка 63% всего годового бюджета Липецкой области.

Из них на образование в 2020 году выделено 15,8 млрд рублей, на здравоохранение — 9,4 млрд рублей, на социальную политику — 19,2 млрд рублей.

Полностью с проектом отчёта по исполнению  бюджета можно ознакомиться на сайте областного Совета.

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#бюджет #Липецкий областной Совет

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