Сирена в Липецке выла из-за сбоя базовой станции

Сегодня жители Липецка обратили внимание на звуки сирены системы оповещения.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сирена сработала из-за технического сбоя в работе базовой станции системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, расположенной на улице Яна Берзина.



- Техническими специалистами ПАО «Ростелеком» проводятся работы по выявлению и устранению проблемы, - рассказали в управлении МЧС.

