Общество

39 минут назад

Сирена в Липецке выла из-за сбоя базовой станции

5 919
#система оповещения
Сирена в Липецке выла из-за сбоя базовой станции
Сегодня жители Липецка обратили внимание на звуки сирены системы оповещения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сирена сработала из-за технического сбоя в работе базовой станции системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, расположенной на улице Яна Берзина. 

- Техническими специалистами ПАО «Ростелеком» проводятся работы по выявлению и устранению проблемы, - рассказали в управлении МЧС.
5 919
#система оповещения

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алкаш

13 минут назад
Орёт громко. Даже на 23 микр. её хорошо слышно было.
ответить

гость

16 минут назад
На соколе тоже сработала сирена.
ответить

Папина

16 минут назад
Так можно и кирпичей наложить !!!
ответить

Житель

16 минут назад
А все то, уже обрадовались.....
ответить

А в России

24 минуты назад
Одни только сбои!, везде и во всём!.
ответить

Еще в рубрике

Адвокат Сергея Павлюткина подал жалобу на приговор Советского суда
#суд #Павлюткин
4
Адвокат Сергея Павлюткина подал жалобу на приговор Советского суда

41 минуту назад

Общество
На свалке «Орлиный Лог» ведутся подготовительные работы и готовится временная дорога
#экология #свалка #Орлиный лог
2
На свалке «Орлиный Лог» ведутся подготовительные работы и готовится временная дорога

42 минуты назад

Общество
Хлевенского живодера до сих пор не нашли
#жестокое обращение с животными
4
Хлевенского живодера до сих пор не нашли

сегодня, 12:09

Общество
В грязи на дорогах Липецка городской чиновник обвинил ветер
#благоустройство
15
В грязи на дорогах Липецка городской чиновник обвинил ветер

сегодня, 12:08

Общество
Прокуратура заинтересовалась несданным к Дню Победы мемориалом
4
Прокуратура заинтересовалась несданным к Дню Победы мемориалом

сегодня, 12:03

Общество
Вместо аквапарка — станция техосмотра
#торги #аукцион #аренда
6
Вместо аквапарка — станция техосмотра

сегодня, 11:48

Общество