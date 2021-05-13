Общество
39 минут назад
Сирена в Липецке выла из-за сбоя базовой станции
5 919
Сегодня жители Липецка обратили внимание на звуки сирены системы оповещения.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сирена сработала из-за технического сбоя в работе базовой станции системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, расположенной на улице Яна Берзина.
- Техническими специалистами ПАО «Ростелеком» проводятся работы по выявлению и устранению проблемы, - рассказали в управлении МЧС.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сирена сработала из-за технического сбоя в работе базовой станции системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, расположенной на улице Яна Берзина.
- Техническими специалистами ПАО «Ростелеком» проводятся работы по выявлению и устранению проблемы, - рассказали в управлении МЧС.
5 919
Алкаш
гость
Папина
Житель
А в России