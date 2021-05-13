Липчанин опустошил в аптеке ящик с 5820 рублей благотворительных пожертвований

Приговором Октябрьского районного суда Липецка он признан виновным в покушении на грабеж.

Весьма необычным образом 30-летний липчанин отпраздновал наступление Нового 2020 года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 1 января 2020 года около 12:00 мужчина зашёл в аптеку на улице Свиридова в Липецке, но никакие лекарства покупать он не собирался.



Посетитель аптеки сразу направился к установленному в помещении ящику для пожертвований, резко дёрнул за него, повредил ящик и на глазах заведующей собрал выпавшие оттуда 5820 рублей, принадлежащие благотворительному фонду «Святителя Николая Чудотворца по оказанию помощи нуждающимся», после чего, не реагируя на требования женщины вернуть деньги, выбежал из аптеки. Но мужчину на улице практически сразу догнал и задержал прохожий, после чего злоумышленника передали полиции.



31-летнего безработного липчанина приговорили по части 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ за покушение на грабёж средств благотворительного фонда 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % в доход государства. Кроме того, суд обязал его пройти курс лечения от наркомании и медицинской и социальной реабилитации, а ещё мужчине придётся заплатить процессуальные издержки по оплате труда адвоката на предварительном следствии — в федеральный бюджет ему нужно перечислить 20 900 рублей.