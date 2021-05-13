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сегодня, 10:26
Биолог заявила о связи заболеваемости коронавирусом в России с погодой
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Заболеваемость COVID-19 в России связана с погодой.
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила о зависимости заболеваемости коронавирусом в России с погодой в ближайшие два месяца, - передает РИА Новости.
"Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой их них в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода", - отметила биолог.
По ее словам, если будет сухо и жарко, то передача коронавируса от человека к человеку снизится, а значит, удастся уклониться от всплеска заболеваемости.
"Если же будет пасмурно и дождик, люди будут по домам собираться и в больших помещениях, и это способствует большему распространению коронавируса", - заявила профессор.
При этом она отметила, что рассчитывать на снижение заболеваемости можно будет после того, как вакцинацию пройдут 30% населения.
В США заболеваемость пошла на спад, потому что там намного больше вакцинированных, чем в России — более 50%, - полагает биолог.
Баранова считает, что по некоторым данным, число заболевших начнет уменьшаться после вакцинации 50-70% населения, - передает Lenta.ru.
"Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой их них в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода", - отметила биолог.
По ее словам, если будет сухо и жарко, то передача коронавируса от человека к человеку снизится, а значит, удастся уклониться от всплеска заболеваемости.
"Если же будет пасмурно и дождик, люди будут по домам собираться и в больших помещениях, и это способствует большему распространению коронавируса", - заявила профессор.
При этом она отметила, что рассчитывать на снижение заболеваемости можно будет после того, как вакцинацию пройдут 30% населения.
В США заболеваемость пошла на спад, потому что там намного больше вакцинированных, чем в России — более 50%, - полагает биолог.
Баранова считает, что по некоторым данным, число заболевших начнет уменьшаться после вакцинации 50-70% населения, - передает Lenta.ru.
97