Новое о коронавирусе к 13 мая: ученые предупредили о проблемах с потенцией у мужчин после COVID-19

Ученые выявили, что одним из последствий коронавирусной инфекции может быть нарушение слизистой оболочки мелких кровеносных сосудов – дисфункция эндотелия. В результате ткани, питаемые ими, перестают нормально снабжаться кровью, что приводит к эректильной дисфункции.

Мужчины, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут столкнуться с нарушением репродуктивной функции. Эксперты из Медицинской школы Миллера в Майами (США) выяснили, что вирус ьSARS-CoV-2 сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции. Результаты их исследования опубликованы в журнале World Journal of Men's Health, сообщают РИА Новости.

Эксперты акцентировали внимание на этой проблеме после случаев с несколькими мужчинами, которые пожаловались на внезапно возникшие проблемы с потенцией. Сначала авторы обнаружили, что у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, после инфекции они появились. Затем ученые собрали образцы ткани полового члена у двух переболевших: одного из них госпитализировали, а у другого были только легкие симптомы. При том, коронавирусная инфекция была у мужчин за шесть и восемь месяцев до жалоб на потенцию. Медики изучили образцы тканей полового члена мужчин, столкнувшихся с импотенцией после COVID-19, и обнаружили в них признаки сосудистой (эндотелиальной) дисфункции и следы РНК вируса. Для сравнения исследователи собрали ткани еще у двух мужчин, не инфицированных COVID-19, и проанализировали все пробы на наличие вируса и проблемы с сосудами – в их тканях не присутствовал коронавирус, также не было признаков нарушения эндотелия.

Как отмечают ученые, эндотелиальная дисфункция - распространенное осложнение при COVID-19. При таком состоянии нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, а питаемые ими ткани перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции. «Наше исследование показывает, что COVID-19 может вызывать широко распространенную дисфункцию эндотелия в системах органов за пределами легких и почек. Вирус может проникать в эндотелиальные клетки и влиять на многие органы, включая половой член», — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования доктора Ранджита Рамасами (Ranjith Ramasamy), доцента Университета Майами и директора программы репродуктивной урологии школы Миллера. Как отмечают медики в исследовании, целостность сосудов необходима для эрекции, а повреждение эндотелия, связанное с COVID-19, вероятно, влияет на кровоток в половом члене, что приводит к нарушению эректильной функции. В целом же эректильная дисфункция, по всей видимости, связана с распространением инфекции по организму и проникновением вируса в ткани полового члена. Хотя пока эксперты не могут ответить, насколько сильной должна быть вирусная нагрузка, чтобы вызвать подобные проблемы.

После начала пандемии ученые разных стран уже обращали внимание, что поражение сосудов у перенесших инфекцию мужчин может привести к проблемам с потенцией. Так, ранее ученые из школы Миллера отмечали, что коронавирус иногда проникает в ткань яичек инфицированных мужчин, что может влиять на мужскую фертильность в целом. Российский вирусолог, заведующий Лабораторией геномной инженерии Павел Волочков в разговоре с «Невскими новостями» также предположил, что коронавирусная инфекция может грозить импотенцией, поскольку она поражает почти все органы и ткани организма. «Коронавирус более органотропный. Он поражает практически все органы и ткани, где ангиотензин — конвертирующий фермент. Это экспрессируется и на семенниках, поэтому с большой вероятностью, вирус будет поражать и половые органы», — пояснил вирусолог. Израильские ученые отмечали, что у заболевших даже при легкой форме заболевания на 50% снизились количество и подвижность сперматозоидов.

На момент подготовки материала в мире зафиксировано 160 839 467 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 3 339 066 человек, вылечились 131 132 382 заразившихся. В России выявлено 4,9 миллиона пострадавших, она опустилась на шестое место после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции. Более 4 миллионов пострадавших – в Великобритании и Италии. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Испания, Германия, Аргентина и Колумбия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Польше, Иране, Мексике, Украине. Более миллиона заразившихся – в Перу, Индонезии, Чехии, ЮАР, Нидерландах, Канаде, Чили, Ираке, Филиппинах, Румынии, Бельгии, Швеции.