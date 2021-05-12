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В ночном небе над Липецком заметили неопознанные объекты
Возможно, над городом пролетели спутники системы глобального интернета Илона Маска.
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Вечером 11 мая в ночном небе над Липецком были сняты неопознанные летающие объекты.
— Что это??? Четко летели друг за другом, на самолёты не похожи. И минут 10 так было, — задаётся вопросом автор видео Татьяна Бахаева.
По словам Татьяны, видео снято в 22:00 в районе ЛТЗ.
— Я сидела в машине, никаких звуков слышно не было, - рассказала Татьяна GOROD48. - Белые стабильные огни летели, меняя траекторию — сначала по одной линии, потом сместились — угол наклона был уже другой. Огни перемещались строго в ряд и с одинаковой дистанцией между собой, и этих огоньков было очень много. Просто много огоньков, летящих в один ряд!
Одна из версий: над Липецком замечены спутники системы глобального интернета Илона Маска. Как пишет ixbt.com, созвездия ярких спутников коренным образом изменяют наземную оптическую и инфракрасную астрономию и могут изменить внешний вид ночного неба для астрономов всего мира. Илон Маск планирует запустить более 30 000 спутников Starlink для обеспечения повсеместного высокоскоростного интернета-доступа. В настоящее время на орбите находится около 500 спутников. При этом уже сейчас они мешают научным наблюдениям.
GOROD48 также предположил, что снят салют.
- На пиротехнику это не похоже, - прокомментировал GOROD48 видео пиротехник Алексей Девятов. - Похоже на святящиеся шары, но если присмотреться — можно заметить, что одна точка неподвижна, а остальные к ней приближаются. Все остальные огни как-бы проходят через одну точку. Так что заснятое в небе явление, на мой взгляд, действительно, какое-то неоднозначное.
— Что это??? Четко летели друг за другом, на самолёты не похожи. И минут 10 так было, — задаётся вопросом автор видео Татьяна Бахаева.
По словам Татьяны, видео снято в 22:00 в районе ЛТЗ.
— Я сидела в машине, никаких звуков слышно не было, - рассказала Татьяна GOROD48. - Белые стабильные огни летели, меняя траекторию — сначала по одной линии, потом сместились — угол наклона был уже другой. Огни перемещались строго в ряд и с одинаковой дистанцией между собой, и этих огоньков было очень много. Просто много огоньков, летящих в один ряд!
Одна из версий: над Липецком замечены спутники системы глобального интернета Илона Маска. Как пишет ixbt.com, созвездия ярких спутников коренным образом изменяют наземную оптическую и инфракрасную астрономию и могут изменить внешний вид ночного неба для астрономов всего мира. Илон Маск планирует запустить более 30 000 спутников Starlink для обеспечения повсеместного высокоскоростного интернета-доступа. В настоящее время на орбите находится около 500 спутников. При этом уже сейчас они мешают научным наблюдениям.
GOROD48 также предположил, что снят салют.
- На пиротехнику это не похоже, - прокомментировал GOROD48 видео пиротехник Алексей Девятов. - Похоже на святящиеся шары, но если присмотреться — можно заметить, что одна точка неподвижна, а остальные к ней приближаются. Все остальные огни как-бы проходят через одну точку. Так что заснятое в небе явление, на мой взгляд, действительно, какое-то неоднозначное.
Комментарии (12)
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