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В ночном небе над Липецком заметили неопознанные объекты

12 2016
#НЛО #спутники
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Возможно, над городом пролетели спутники системы глобального интернета Илона Маска. 


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Вечером 11 мая в ночном небе над Липецком были сняты неопознанные летающие объекты.  

— Что это??? Четко летели друг за другом, на самолёты не похожи. И минут 10 так было, — задаётся вопросом автор видео Татьяна Бахаева.

По словам Татьяны, видео снято в 22:00 в районе ЛТЗ.

— Я сидела в машине, никаких звуков слышно не было, - рассказала Татьяна GOROD48. - Белые стабильные огни летели, меняя траекторию — сначала по одной линии, потом сместились — угол наклона был уже другой. Огни перемещались строго в ряд и с одинаковой дистанцией между собой, и этих огоньков было очень много. Просто много огоньков, летящих в один ряд!

Одна из версий: над Липецком замечены спутники системы глобального интернета Илона Маска.  Как пишет  ixbt.com, созвездия ярких спутников коренным образом изменяют наземную оптическую и инфракрасную астрономию и могут изменить внешний вид ночного неба для астрономов всего мира. Илон Маск планирует запустить более 30 000 спутников Starlink для обеспечения повсеместного высокоскоростного интернета-доступа. В настоящее время на орбите находится около 500 спутников. При этом уже сейчас они мешают научным наблюдениям. 

GOROD48 также предположил, что снят салют.

- На пиротехнику это не похоже, - прокомментировал GOROD48 видео пиротехник Алексей Девятов. - Похоже на святящиеся шары, но если присмотреться — можно заметить, что одна точка неподвижна, а остальные к ней приближаются. Все остальные огни как-бы проходят через одну точку. Так что заснятое в небе явление, на мой взгляд, действительно, какое-то неоднозначное.

12 2016
#НЛО #спутники
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Комментарии (12)

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Властелин Галактики

14 минут назад
без паники - пацаны за пивом гоняли
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Изя

29 минут назад
Это Хамас по Израилю ракеты выпустил
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Гость

32 минуты назад
Это спутники Маска. Уже сто раз по телевизору говорили. Если отвлечься от единственной Короны, которой постоянно забивают голову, и по смотреть другие новости хоть раз, то ничего неопознанного из этого не будет. Они их столько уже запустил, у Земли теперь кольцо как у Сатурна из его спутников.
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Батька

34 минуты назад
Ето аист лэтит,над полэсьием,над тыхим жнивьём!
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Крайний

35 минут назад
УЧЕНЫЙ, это температуру замеряли
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Отец Федор

35 минут назад
Истинно говорю вам люди ресские- хана вам.
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мама, дорогая

40 минут назад
Это души умерших на Радоницу перемещались.
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УЧЕНЫЙ

45 минут назад
Так они летают уже с прошлого года. А как иначе нам распрjстранять COVID-19 по вашему ? А Вам советовали мы, находиться дома рядом с мужем, в ночное время суток, а не в лесу в машине....
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весёлый

56 минут назад
Вот так придёт антихрист и все ему поверят и горы будет переставлять
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МИРОТВОРЕЦ

57 минут назад
что на видео ? зачем оно тут ?
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