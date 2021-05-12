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сегодня, 11:17
В МИД РФ рассказали об источниках кибератак на Россию в 2020 году
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Большинство кибератак на Россию в прошлом году происходило с адресов в США, Германии и Нидерландов.
Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов рассказал РИА Новости, что большинство кибератак на Россию в минувшем году было совершено с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах.
Целями злоумышленников были объекты, связанные с госуправлением, финансовым сектором, ВПК, здравоохранением и разработкой вакцин, - сообщил представитель МИД.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что американцы отказываются от сотрудничества с Россией в борьбе с киберпреступностью.
В свою очередь США постоянно обвиняют Россию в кибератаках. Последним таким случаем стал инцидент с нападением на информационные системы энергетической компании Colonial Pipeline. Президент США Джо Байден заявил, что у Белого дома нет данных о причастности россиян к этому, однако позже его пресс-секретарь Джен Псаки возложила ответственность за происшествие на "находящихся в России хакеров".
По данным ФБР, Colinial Pipeline атаковали программой-вымогателем DarkSide, разработчиков которой считают выходцами из Восточной Европы.
28 апреля директор департамента международной информационной безопасности МИДа Андрей Крутских предупредил, что Россия ответит на возможные планы США устроить кибератаки на инфраструктуру России.
Согласно данным ведомства, в последнее время участились кибератаки на ресурсы МИД России, в том числе для них используются подсети американских компаний, - пишут "Известия".
Целями злоумышленников были объекты, связанные с госуправлением, финансовым сектором, ВПК, здравоохранением и разработкой вакцин, - сообщил представитель МИД.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что американцы отказываются от сотрудничества с Россией в борьбе с киберпреступностью.
В свою очередь США постоянно обвиняют Россию в кибератаках. Последним таким случаем стал инцидент с нападением на информационные системы энергетической компании Colonial Pipeline. Президент США Джо Байден заявил, что у Белого дома нет данных о причастности россиян к этому, однако позже его пресс-секретарь Джен Псаки возложила ответственность за происшествие на "находящихся в России хакеров".
По данным ФБР, Colinial Pipeline атаковали программой-вымогателем DarkSide, разработчиков которой считают выходцами из Восточной Европы.
28 апреля директор департамента международной информационной безопасности МИДа Андрей Крутских предупредил, что Россия ответит на возможные планы США устроить кибератаки на инфраструктуру России.
Согласно данным ведомства, в последнее время участились кибератаки на ресурсы МИД России, в том числе для них используются подсети американских компаний, - пишут "Известия".
126