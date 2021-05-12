Новое о коронавирусе к 12 мая: ученые объяснили, почему у выздоровевших людей тест на COVID-19 может быть положительным

Изначально эксперты предполагали, что пациенты с положительным тестом повторно заболевают коронавирусом, однако исследования показали – генетические последовательности из РНК-вируса могут интегрироваться в геном клетки-хозяина с помощью обратной транскрипции.





Генетические особенности организма пациента могут привести к получению ложного результата при ПЦР-тестировании на коронавирус. Американские специалисты института биомедицинских исследований Уайтхеда, Национального института рака и Массачусетского технологического института провели исследование, в ходе которого выяснили причину положительного результата тестов на коронавирус у людей, выздоровевших от инфекции. Результаты научной работы опубликованы в издании MedicalXpress.



В ходе исследования ученые выяснили, что вирус SARS-CoV-2 встраивается в геном человека посредством процесса, называемого обратной транскрипцией. Именно эти участки генома считываются в РНК и в результате обнаруживаются с помощью ПЦР-теста. Причиной проведения исследования стали случаи положительных тестов на коронавирсную инфекцию у пациентов, которые уже выздоровели от COVID-19. При том, положительный анализ получали и пациенты, переболевшие коронавирусом несколько недель или месяцев назад.



Специалисты решили провести эксперимент, в ходе которого заразили человеческие клетки коронавирусом, а через два дня секвенировали их ДНК. Во всех образцах нашли генетический материал патогена. Затем эксперты изучили ДНК, фланкирующую вирусные последовательности. Это было необходимо, чтобы понять механизм, благодаря которому им удалось туда попасть. Однако обнаруженного генетического материала вируса оказалось недостаточно для воссоздания живого вируса. Другими словами, в таком количестве вирус не представляет опасности ни для хозяина, ни для окружающих.



Заразиться коронавирусом повторно возможно, но такие случаи происходят намного реже, чем получение ложноположительных тестов, считают эксперты. Так, к пациентам – участникам исследования это не относилось, среди образцов их анализов не было выделено живых вирусов.



Эксперты напомнили: коронавирус - не единственная инфекция, которая встраивается в геном человека. Примерно 8% ДНК состоит из остатков древних вирусов.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 159 693 805 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 3 319 839 человек, вылечились 129 887 985 заразившихся. В России выявлено почти 4,9 миллиона пострадавших, она опустилась на шестое место после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции. Более 4 миллионов пострадавших – в Великобритании и Италии. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Испания, Германия, Аргентина и Колумбия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Польше, Иране, Мексике, Украине. Более миллиона заразившихся – в Перу, Индонезии, Чехии, ЮАР, Нидерландах, Канаде, Чили, Ираке, Филиппинах, Румынии, Бельгии, Швеции.

