У школы на Манеже появится полноценный пешеходный переход

чтобы сделать безопасным для детей переход дороги по улице Лутова, ставшей основной транспортной магистралью на время капстроительства дороги по улице 50 лет НЛМК.

Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина совместно с УКСом мэрии, директором 27-й школы и руководством подрядной организации, проводящей реконструкцию улицы 50 лет НЛМК, провела выездное совещание на объекте, касающейся организации автомобильного и пешеходного движения на время перекрытия Манежа.Причиной такой многосторонней встречи стали обращения жителей этой части города в Инстаграм Евгении Уваркиной. Кто-то желает, чтобы на период ремонт улицы 50 лет НЛМК по ней было организовано сквозное движение автотранспорта от улицы Механизаторов к улице Неделина и обратно, кто-то наоборот просил избежать подобной перспективы, опасаясь пробок на объездных улицах: Комсомольской, Кирова, Фрунзе, Чаплыгина, переулке Джамбула. Родители детей, которые ходят в школу на Манеже, пугает то, что улица Лутова стала основной транспортной магистралью на время перекрытия движения по улице 50 лет НЛМК, и они хотели бы увидеть полноценный пешеходный переход у образовательного учреждения. А кто-то, несмотря на строительные работы, просил мэра обустроить пешеходные дорожки, по которым мамам с колясками было бы возможно беспрепятственно ходить из жилого района на Петровский рынок и в супермаркеты…- Ситуацию необходимо детально обсуждать с местными жителями, ведь именно об их комфорте идет речь. Провести встречи и принять устраивающее большинство решение нужно как можно скорее, - цитирует Евгению Уваркину пресс-служба мэрии.Сколько людей - столько и мнений. И угодить всем во время большой стройки невозможно. Так, очень скоро вдоль будущей дороги на Манеже строители выкопают огромные, шестиметровой глубины канавы под прокладку труб метрового диаметра под ливневую канализацию. Учитывая вид почвы в этой части города, пластах ила и песка, руководитель подрядной организации «Стройотдел» Александр Кофанов сомневается, что может обеспечить безопасность жителям района на всей строительной площадке, вытянувшейся на полтора километра. К тому же такой грунт будет постоянно осыпаться. И было бы правильно родителям, бабушкам и дедушкам научить детей обходить это место стороной.На встрече с мэром директор школы №27 Александр Мочалов сообщил попросил организовать у образовательного учреждения соответствующий всем стандартам пешеходный переход. Пока о его присутствии водителям говорят только знаки дорожного движения, но вскоре тут департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии разлинует асфальт под зебру, установит предупреждающие мигающие светильники (уличное освещение тут, к счастью, присутствует). Еще одна просьба родительской общественности касается доступности образовательного учреждения со стороны улицы Неделина. После дождя попасть в школу чистыми детям невозможно. Поэтому глава города дала поручение подчиненным проработать открытие безопасного пути для пешеходов через закрытые в настоящее время транспортные ворота: дополнительный вход отсыплют срезанной с дороги по улице 50 лет НЛМК асфальтобетонной крошкой.Жители Манежа уже научились жить в новых реалиях. В частности, пользоваться общественным транспортом, который теперь заезжает на территорию супермакета «Метро» со стороны улицы Неделина. Развернувшись, автобусы везут пассажиров через дорогу на набережной в сторону центра города и В Левобережье. Чтобы попасть с Манежа на улицу Механизаторов, нужно подходить на остановку «Улица Воровского». Да, это неудобно, но иного выхода нет. Кстати, профильному департаменту Евгения Уваркина по итогам сегодняшнего объезда поручила ужесточить контроль за перевозчиками, а также разместить схемы движения и расписание автобусов на остановках, въездах и выездах с территории микрорайона.- Те, кто ратуют за организацию сквозного движения, как правило, не живут на Манеже. И им все равно, с какими трудностями столкнутся жители этого района, если в городской администрации и в ГИБДД будет принято такое решение. Ведь тогда тут, на узких улочках многоэтажного микрорайона и частного сектора, автомобильный трафик вырастет в разы. Даже сейчас, когда автомобилистам известны объездные пути, они так и стараются проехать там, где им удобно, например, под запрещающие «кирпичи» или под высоковольтной линией электропередач, - говорит Александр Кофанов, являющийся депутатом горсовета по этому району.Отвечая на вопрос GOROD48 о возможности завершения строительных работ не в указанный в муниципальном контракте срок (осенью 2022 года), а ранее, Александр Кофанов заявил, что мог бы сдать объект к концу текущего года, но опасается, что этим планам помешает нерасторопность сетевиков. По словам руководителя подрядной организации, у некоторых смежников, которые должны поменять сети на объекте, еще не готовы ни проекты работ, ни сметы. То есть надежд у строителя на ресурсоснабжающие организации, которые могли бы ударно в короткие сроки сделать свою часть работы, никаких.