Общество

50 минут назад

Подземный переход у Центрального рынка в который раз зачистили нарушителей правил торговли

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#Центральный рынок
Подземный переход у Центрального рынка в который раз зачистили нарушителей правил торговли

Две предпринимательницы будут оштрафованы на сумму до 5 000 рублей.

Сегодня сотрудники управления потребительского рынка мэрии Липецка провели очередной рейд по подземному переходу у Центрального рынка. В руки контролеров попались две предпринимательницы, одна из которых торговала вещами, другая - овощами и фруктами вне торговых помещений.

- На обоих нарушительниц составлены административные протоколы по статье 6.2 КоАП РФ за осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест. Выносная торговля в подземном переходе запрещена. Продавцы должны осуществлять свою деятельность в торговых помещениях. По этой статье виновным грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей, - сообщили GOROD48 в управлении потребительского рынка администрации Липецка.

В конце прошлого года глава Липецка Евгения Уваркина назвала недопустимым состояние подземного перехода у Центрального рынка. Тогда же она поставила перед собственниками торговых помещений в нем вопрос ребром: или городская администрация превращает его в классический подземный переход без каких-либо объектов торговли, либо предприниматели создают тут благоустроенную торговую галерею, взяв за пример принятые в Воронеже решения.

По словам начальника управления потребительского рынка администрации Липецка.Аси Франценюк, предприниматели собираются в скором времени за свой счет отремонтировать подземный переход, в котором пообещали не допускать незаконной разносной или выносной торговли.
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#Центральный рынок

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