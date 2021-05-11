ПозиTиV
27 минут назад
Какую территорию в Липецке надо благоустроить в первую очередь?
11 378
GOROD48 спросил у липчан: «Какую территорию в Липецке надо благоустроить в первую очередь?»
Липчане, отвечая на этот вопрос, чаще предлагали благоустроить те территории, на которых живут. Сразу два человека предложили привести в порядок Привокзальные пруды. Их уже не раз собирались очистить от мусора и сделать там зону отдыха, но все время что-то мешает. Сожалеют горожане и о том, что бросили Каменный лог, который еще несколько лет назад называли одним из знаковых проектов для благоустройства, но теперь он больше напоминает памятник разгильдяйству.
Не обошлось без жалоб на плохие дороги и заброшенные окраины. А одна липчанка обратила внимание на то, что мало сделать просто благоустройство, надо его сделать качественно.
Между тем, сейчас липчане могут проголосовать за общественные территории и дизайн-проекты, которые будут благоустраивать в 2022 году по проекту «Формирование комфортной городской среды. Голосование продлится до 30 мая.
Не обошлось без жалоб на плохие дороги и заброшенные окраины. А одна липчанка обратила внимание на то, что мало сделать просто благоустройство, надо его сделать качественно.
Между тем, сейчас липчане могут проголосовать за общественные территории и дизайн-проекты, которые будут благоустраивать в 2022 году по проекту «Формирование комфортной городской среды. Голосование продлится до 30 мая.
11 378
Комментарии (11)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Еще в рубрике
23.03.2021 12:27ПозиTиV
Серега с Матырского
Благодарные горожане
Местная
16 лет стабильности на 20 микрорайоне.
Фауст
Ссёлки
И смех, и грех
Первым делом
Местный пешеход
Вася Жулёк с 14 района