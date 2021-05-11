ПозиTиV

27 минут назад

Какую территорию в Липецке надо благоустроить в первую очередь?

11 378
#Говорит Липецк
1

GOROD48 спросил у липчан: «Какую территорию в Липецке надо благоустроить в первую очередь?»

Липчане, отвечая на этот вопрос, чаще предлагали благоустроить те территории, на которых живут. Сразу два человека предложили привести в порядок Привокзальные пруды. Их уже не раз собирались очистить от мусора и сделать там зону отдыха, но все время что-то мешает. Сожалеют горожане и о том, что бросили Каменный лог, который еще несколько лет назад называли одним из знаковых проектов для благоустройства, но теперь он больше напоминает памятник разгильдяйству.

Не обошлось без жалоб на плохие дороги и заброшенные окраины. А одна липчанка обратила внимание на то, что мало сделать просто благоустройство, надо его сделать качественно.

Между тем, сейчас липчане могут проголосовать за общественные территории и дизайн-проекты, которые будут благоустраивать в 2022 году по проекту «Формирование комфортной городской среды. Голосование продлится до 30 мая.
11 378
#Говорит Липецк
1

Комментарии (11)

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Серега с Матырского

3 минуты назад
Сегодня "РАДОНИЦА " и люди идут вдоль проезжей части на Матырское кладбище ,так как отсутствует безопасная пешеходная дорожка ! Та ,которая сегодня есть за отбойником ,ее и дорожкой нельзя назвать -это издевательство над людьми !!! Ждите , пока собьют кого нибудь ,не дай Бог конечно же , но нормальную дорожку для посетителей кладбища нужно сделать ! Откройте глаза по шире ,всего лишь нужно построить по моим подсчетам 300 метров от Грязинской остановки и до ворот кладбища !
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Благодарные горожане

7 минут назад
Соборную площадь и зону на советской у администрации и горсовета!!! Это самые важные и необходимые места для обустройства.
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Местная

8 минут назад
А может хватит нам благоустройства? Залатайте дороги, почините трубы и хватит
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16 лет стабильности на 20 микрорайоне.

9 минут назад
В первую очередь нужно благоустроить ДОЛГОСТРОЙ на проспекте 60 лет СССР!!!!
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Фауст

10 минут назад
В голове у себя территорию сначала обустройте...
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Ссёлки

14 минут назад
Возле поликлиники поставьте туалет.А то проводят вяские митинги,мероприятия,а нужду справить не где.Поликлинику всю обощали и обгадили сзади,а школа через дорогу ,все видят.Едросы не подведите.
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И смех, и грех

15 минут назад
Глядя, что делают под видом "благоустройства", еще сто раз подумаешь, надо ли.. может лучше бы оставили как есть. Каменный лог, молодежный парк, катящиеся камни, парк победы и тд и тп.
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Первым делом

17 минут назад
Исторический центр города вдоль канала Липовки в ужасном состоянии
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Местный пешеход

18 минут назад
начало улицы 60 лет СССР
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Вася Жулёк с 14 района

18 минут назад
На каменный лог деньги выделили и разворовали . И опять по новому
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