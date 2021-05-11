Происшествия

53 минуты назад

В перевернувшемся автомобиле пострадали трое

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#Авария #ДТП
В перевернувшемся автомобиле пострадали трое

За трое суток на дорогах Липецкой области погибли пять человек,  пятнадцать - пострадали.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 8 мая в Липецке на улице Ильича 39-летний водитель «ВАЗ-2112»  не справился с управлением и автомобиль врезался в световую опору. В результате его 31-летнего пассажира с травмами госпитализировали.

В тот же день в Долгоруковском районе на трассе Елец – Долгоруково – Тербуны столкнулись автомобиль «ВАЗ-2107»  под управлением 40-летнего мужчины и грузовик «Исузу» с 56-летним водителем. В аварии водитель и 45-летняя пассажирка «семерки» погибли на месте. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.

9 мая в Краснинском районе на трассе Красное – Теплое столкнулись «ВАЗ-2114»  под управлением 31-летнего водителя и «Шевроле-Нива» с 45-летней женщиной за рулем. Водитель и 52-летний пассажир «Нивы» доставлены в больницу, водитель «ВАЗа» погиб на месте.

В Добринском районе на трассе Грязи – Добринка 34-летний водитель «Киа» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Три пассажира автомобиля, в том числе 9-летний мальчик, получили различные травмы. 

9 маяв деревне Терновка Усманского района на улице Заречной 38-летний водитель «Киа Рио» сбил трех пешеходов 16-ти и 20-ти лет. Пострадавшие после оказания помощи были отпущены.

В Ельце на улице Гайтеровой столкнулись «Опель» с 35-летней женщиной за рулем и «Ровер» под управлением 22-летнего водителя. В аварии пострадали оба водителя и два пассажира второй иномарки. Все они получили различные травмы, и после оказания помощи были отпущены.

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4601 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 56 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 130.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3600 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 39 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


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#Авария #ДТП

Комментарии (2)

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Евгений Калин-ин

2 минуты назад
Неутешительные сводки. Может, в этой новости поставят мой комментарий, как ехали 3, полагаю, пьяные тетки вдоль Студгородка, 26, и умудрились зацепить стоявшую у дома машину. Было это вчера утром. Тетки долго крутились возле дома и качались из стороны в сторону, полагаю, от сильного ветра
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60+

30 минут назад
Прям эхо войны , сводки с полей сражений.
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