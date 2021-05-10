Здоровье

сегодня, 15:12

В Липецкой области уже 325 человек пострадали от клещей

5 422
#клещи
В Липецкой области уже 325 человек пострадали от клещей

Некоторые снятые с липчан клещи были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились уже 325 человек, из них 115 детей (35,3%).

С улучшением погодных условий ожидается рост активности клещей. Внимание липчан обращают на необходимость соблюдений мер личной безопасности при отдыхе на природе, работах на садово-огородных участках.

В лаборатории доставлено для исследования 272 клеща, из них 37 инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (13,6%), 12 возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,4%), 2 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,7%).

В 57,2% случаев присасывание клещей произошло на территориях домовладений и приусадебных участков, садоводческих товариществ – 4,3%, парков – 18%, кладбищ 4,3%, в 29,2% случаев – в природных условиях, что указывает на необходимость проведения противоклещевых мероприятий на территории домовладений и приусадебных участках.

По состоянию на 6 мая акарицидные обработки проведены на площади 491,5 гектара.

Напомним, что клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.
5 422
#клещи

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Для

3 минуты назад
Юрик, присоединяюсь....25-30 лет назад липане даже и не видели клещей...а сейчас год от года больше и больше.И люди страдают и животные. Почему власти ничего не предпринимают...опрыскивают только парки.
ответить

Житель

5 минут назад
Тратиться на опрыскивание и борьбу с этими кровопийцами не интересно!Куда проще..запретить ходить в лес,а потом штрафовать.Проще и выгоднее штрафные санкции,там ответственности нет..И последние годы доказывают,что проще искать виноватых,чем за что-то отвечать..
ответить

Око

17 минут назад
покупайте средства от клещей на основе альфа-ЦИПЕРМЕТРИНА и слеуйте инструкции. будет вам счастье.
ответить

Житель

25 минут назад
Добрый день! Для чего все эти цифры по обработанным площадям??? Руководству города и области необходимо просто сказать, что все обработано и своевременно. Что нет случаев укуса клещей в общественных местах, да и не только в общественных. Да где уж там им. Дороги, медицина, обработка, и др. это им не по зубам...
ответить

Юрик

32 минуты назад
А виновата в этом администрациия. В СССР опрыскивали. И этой заразы почти не было. А сейчас люди им не нужны.
ответить

Еще в рубрике

Прививки от COVID-19 получили 121 тысяча жителей Липецкой области
#коронавирус #прививки #иммунизация
17
Прививки от COVID-19 получили 121 тысяча жителей Липецкой области

05.05.2021 10:40

Здоровье
Гриппом липчане не болеют
#орви #грипп
23
Гриппом липчане не болеют

05.05.2021 10:36

Общество
От коронавируса в Липецкой области за сутки умерли два человека
#коронавирус
10
От коронавируса в Липецкой области за сутки умерли два человека

04.05.2021 13:10

Общество
Вакцинацию от коронавируса будут проводить и во время майских каникул
#коронавирус #медицина
14
Вакцинацию от коронавируса будут проводить и во время майских каникул

30.04.2021 15:25

Здоровье
Перед Пасхой 70 кладбищ обработали от клещей
#клещи
7
Перед Пасхой 70 кладбищ обработали от клещей

30.04.2021 10:59

Здоровье
Пять из десяти дней майских каникул поликлиники будут работать по графику субботнего дня
#медицина
36
Пять из десяти дней майских каникул поликлиники будут работать по графику субботнего дня

28.04.2021 08:03

Здоровье