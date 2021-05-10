В Липецкой области уже 325 человек пострадали от клещей

Некоторые снятые с липчан клещи были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились уже 325 человек, из них 115 детей (35,3%).



С улучшением погодных условий ожидается рост активности клещей. Внимание липчан обращают на необходимость соблюдений мер личной безопасности при отдыхе на природе, работах на садово-огородных участках.



В лаборатории доставлено для исследования 272 клеща, из них 37 инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (13,6%), 12 возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,4%), 2 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,7%).



В 57,2% случаев присасывание клещей произошло на территориях домовладений и приусадебных участков, садоводческих товариществ – 4,3%, парков – 18%, кладбищ 4,3%, в 29,2% случаев – в природных условиях, что указывает на необходимость проведения противоклещевых мероприятий на территории домовладений и приусадебных участках.



По состоянию на 6 мая акарицидные обработки проведены на площади 491,5 гектара.



Напомним, что клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.