сегодня, 15:12
В Липецкой области уже 325 человек пострадали от клещей
Некоторые снятые с липчан клещи были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека.
С улучшением погодных условий ожидается рост активности клещей. Внимание липчан обращают на необходимость соблюдений мер личной безопасности при отдыхе на природе, работах на садово-огородных участках.
В лаборатории доставлено для исследования 272 клеща, из них 37 инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (13,6%), 12 возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,4%), 2 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,7%).
В 57,2% случаев присасывание клещей произошло на территориях домовладений и приусадебных участков, садоводческих товариществ – 4,3%, парков – 18%, кладбищ 4,3%, в 29,2% случаев – в природных условиях, что указывает на необходимость проведения противоклещевых мероприятий на территории домовладений и приусадебных участках.
По состоянию на 6 мая акарицидные обработки проведены на площади 491,5 гектара.
Напомним, что клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.
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