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Празднование Дня Победы в Липецке завершилось четырнадцатью салютами

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#День Победы
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Самый крупный из них дан в парке Победы.

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9 Мая в Липецке запустили 14 салютов. Праздничные залпы запускали на улицах Писарева, Доватора, Строителей, Космонавтов,  в Ссёлках, территорий перед Дворцами культуры «Городской», «Матыра», «Рудничный», «Луч», в Быхановом саду, Сокольском и Нижнием парках, парке Победы. 

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Главный городской запустили в парке Победы. Здесь залпы запускали с платформы поднятой на автовышке. 

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#День Победы
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Комментарии (20)

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На Доватора

6 минут назад
На Доватора салют был унылым и супер коротким (хорошо если 30 секунд длился)
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48

17 минут назад
В Парк Победы салют ОГОНЬ
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Я смотрела салют

21 минуту назад
На Соколе хороший был салют! Молодцы!
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Спасибо!

21 минуту назад
В Парке Победы реально праздник получился! Несмотря на дождь и холодный ветер все прошло отлично! Спасибо всем, кто готовил программы, танцевал, подбирал репертуар и всем-всем, кто трудился на радость людям. Спасибо за море эмоций! За ощущение праздника и единства людей! Спасибо тем горожанам, кто там был. И с Праздником!!
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Артем

23 минуты назад
Из центра в этот раз почти совсем ничего не было видно (
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Ссёлки

28 минут назад
И в Ссёлках никудышный салют был. Аж печально стало и обидно. А людей было много.
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Владимир

35 минут назад
На ул.Доватора 30 секундная пукалка,а не салют!Залпы говорите,ну..ну...Люди в шоке!Стыдно должно быть организаторам такого...
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Еллы Палы

37 минут назад
еще раз подогрели китайскую экономику
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Патриот

45 минут назад
На Руднике не салют а позор. На Новый год у меня круче был. Наверное у нас честный депутат поэтому все скромно
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Гость

47 минут назад
Салют в парке Победы был очень красивый. Спасибо организаторам!!!
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