Общество
сегодня, 22:00
Празднование Дня Победы в Липецке завершилось четырнадцатью салютами
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Самый крупный из них дан в парке Победы.
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9 Мая в Липецке запустили 14 салютов. Праздничные залпы запускали на улицах Писарева, Доватора, Строителей, Космонавтов, в Ссёлках, территорий перед Дворцами культуры «Городской», «Матыра», «Рудничный», «Луч», в Быхановом саду, Сокольском и Нижнием парках, парке Победы.
Главный городской запустили в парке Победы. Здесь залпы запускали с платформы поднятой на автовышке.
Главный городской запустили в парке Победы. Здесь залпы запускали с платформы поднятой на автовышке.
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Комментарии (20)
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На Доватора
48
Я смотрела салют
Спасибо!
Артем
Ссёлки
Владимир
Еллы Палы
Патриот
Гость