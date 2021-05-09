Празднование Дня Победы в Липецке завершилось четырнадцатью салютами

Самый крупный из них дан в парке Победы.



9 Мая в Липецке запустили 14 салютов. Праздничные залпы запускали на улицах Писарева, Доватора, Строителей, Космонавтов, в Ссёлках, территорий перед Дворцами культуры «Городской», «Матыра», «Рудничный», «Луч», в Быхановом саду, Сокольском и Нижнием парках, парке Победы.Главный городской запустили в парке Победы. Здесь залпы запускали с платформы поднятой на автовышке.