Новолипчане в День Победы почтили память погибших металлургов

На площади Ивана Франценюка у мемориала новолипчан, павших в годы Великой Отечественной войны, прошел торжественный митинг в честь Дня Победы – почтить память погибших металлургов не помешали ни промозглая, холодная погода, ни порывы ветра.



На площади у мемориала на ставший традиционным митинг собрались ветераны, пенсионеры, школьники, представители трудового коллектива и профсоюзной организации комбината, городской власти, депутаты разных уровней.- Дорогие ветераны, металлурги и липчане, - обратилась к участникам митинга управляющий директор Новолипецкого металлургического комбината Татьяна Аверченкова. - 9 Мая - это великий праздник, день, который напоминает нам о подвигах, совершенных нашими отцами и дедами. О героизме и доблести, благодаря которым они отстояли мир. И наша задача – передать память об этом дне нашим детям, следующим поколениям.

Ветеранов поздравил с праздником депутат Государственной Думы Михаил Тарасенко:





- День Победы – это особая дата в нашей истории. Мы радуемся, что победили, но понимаем, какую цену пришлось заплатить нашему старшему поколению за то, чтобы сохранить мир. И пусть многих из них уже давно нет в живых, не хочется говорить о них в прошедшем времени – для нас они навсегда останутся героями. Вечная им память и низкий поклон!

Мэр Липецка Евгения Уваркина напомнила, что миллионы жизней были спасены благодаря силе духа наших дедушек и бабушек: самое малое, что сегодня мы можем сделать для них – сохранить память об их подвиге в сердцах, а председатель ветеранской организации ПАО «НЛМК» Борис Косолапов добавил, что за этим днем стоит напряженный труд солдат.

С Днем Великой Победы поздравил липчан председатель профкома НЛМК Василий Литовкин:

- В этот день хочу почтить память тех, кто не вернулся с полей сражений или кого уже нет с нами, а также поздравить живых. Меня восхищает отношение к жизни наших отцов и дедов, прошедших войну. Мне посчастливилось видеть, как они умеют радоваться каждому дню, сопереживать и протягивать руку помощи, если у кого-то рядом что-то случалось. И в этом проявляется единство. Надеюсь, этот опыт мы также передадим нашим потомкам.













После митинга ветераны, руководители комбината, участники торжественного мероприятия возложили цветы к обелиску работникам НЛМК, погибшим на полях второй мировой и почтили память павших минутой молчания. В конце торжественного митинга в небо взмыли красные воздушные шары.